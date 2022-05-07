МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. В условиях кризиса и высокой инфляции инвесторы ищут новые способы вложения средств с целью получения прибыли и сохранения капитала. На фоне роста разнообразия инструментов инвестирования, повышения информированности граждан о новых инновациях, новых рынках и трендах в связи с развитием информационных и инвестиционных технологий, цифровых инноваций совершенствуются возможные методы инвестирования денег, в том числе и необычным способом. Эксперты оценили сроки перевода экспорта российских энергоресурсов

В 2022 году количество предметов цифрового и виртуального коллекционирования продолжит расти, конкурируя с продажами традиционных произведений искусства: NFT, метавселенная, вина — привлекают все большее число инвесторов.

"Сейчас, когда российский фондовый рынок сильно упал, как никогда востребованы альтернативные активы. Их основная задача — диверсификация вложений, чтобы ваш доход в меньшей степени был привязан к какому-то конкретному классу активов", — пояснил агентству "Прайм" профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев.

Пи этом, по его словам, следует помнить, что альтернативные инвестиции — это риски и, прежде всего, риск ликвидности: продать быстро и без потерь в цене предметы искусства, вина или цифровые активы вряд ли удастся. Плюс издержки хранения и проблемы с сертификацией качества. "Ну и конечно, ценовой риск — конъюнктура рынка может измениться не в вашу сторону", — считает Горяев.

Словом, нестандартные инвестиции — не для всех. "А под такое понятие — "нестандартные инвестиции" — подходит все, что не является акциями, облигациями, ПИФами, валютами, недвижимостью", — пояснил руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

МИР ИСКУССТВА

"Доходность от инвестиций в предметы искусства обычно составляет от 7% до 20% в год и на их цены мало влияет изменение конъюнктуры мировых товарных рынков", — считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Теперь даже появились платформы для коллективных инвестиций в предметы искусства — Masterworks, TheCarCrowd, позволяющие снижать входные барьеры на данный рынок для обычных инвесторов. В Австрии узнали "горькую правду" о газе из России

"Если уж россияне и решаются коллекционировать, то, прежде всего, предметы искусства и антиквариат", — убежден экономист Егор Клопенко. В России, по его словам, огромные запасы предметов старины и до сих пор на блошиных рынках можно найти действительно ценные предложения, также велик выбор работ из сферы современного искусства. С другой стороны, практически отсутствуют аукционы, которые могли бы подтверждать ценность тех или иных предметов или авторов работ. И если цену на антиквариат можно определить через западные каталоги, то с современным искусством так не выходит. Клопенко убежден, что велик риск столкнуться с подделками или сильно переоцененными вещами.

Картины, скульптуры и иные предметы искусства широко востребованы у коллекционеров и могут принести существенный доход инвестору вследствие роста стоимости. "Однако их, так же, как и книги, сложно хранить плюс требуется потратиться на экспертизу", — напомнила доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.

"Инвестиционная привлекательность произведений искусства состоит в том, что они все время дорожают. Ценовой индекс произведений искусства The Sotheby's Mei Moses All Art Index показывает, что с 1950 года (начало расчёта индекса) он рос в среднем на 8,5% ежегодно — тенденция очевидна!" — убежден доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев. Но он напомнил, что произведения искусства требуют особых условий хранения — особого помещения со специальным температурным и световым режимом, периодическая реставрация, да и вывезти из России произведение искусства крайне сложно, практически нереально.

АНТИКВАРИАТ

Особенно востребованы на рынке, по мнению Карпенко, монеты из золота и монеты, относящиеся к царской России. Их можно продать по цене, значительно превышающей цену металла вследствие их исторической ценности. На изделия из драгоценных металлов (ложки, подсвечники, статуэтки, часы и т.п.) также большой спрос на рынке антиквариата. Но для продажи они не должны обладать видимыми дефектами. Россияне массово отменяют бронирования в отелях Крыма

"При инвестировании в фарфор лучше покупать изделия в идеальном состоянии европейских российских имперских заводов XVIII-XIX веков и проводить специальную экспертизу на подлинность", — советует эксперт.

Старинные фотоаппараты, телефоны, кассовые аппараты, граммофоны, радиоприёмники, кассетные магнитофоны также, по ее словам, могут быть востребованы коллекционерами. Главными критериями ценности является возраст и хорошее качество изделия.

Инвестирование в старинные книги тоже может принести инвестору доход: особенно ценятся на рынке прижизненные издания классиков, первопечатные книги и рукописи.

"Старинные книги нуждаются в специализированном хранении и уходе, поддержании определенного температурного, светового режима и влажности, что существенно увеличивает издержки инвестора", — считает Карпенко.

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

В последние десятилетия к традиционным добавились и новые объекты коллекционирования. Это не только предметы обихода и одежда знаменитостей, памятные вещи с автографом известных людей, редкие книги, рукописи, растения, камни, метеориты, но и ставки на стихийные бедствия и геополитические события, краудфандинговые инвестиции в киберспорт, кинопроизводство, антиквариат и предметы искусства, а также инвестиции в нематериальные ценности: NFT (non-fungible token), невзаимозаменяемые и уникальные токены, активы в метавселенных, "прокачанные" виртуальные персонажи и виртуальные активы в онлайн играх.

"Если вам наскучили однообразные инвестиции в традиционные инструменты, вы можете попробовать эти необычные направления для инвестиций, чтобы добавить пикантности в ваш портфель", — рекомендовала Степанова.

Россияне, по ее словам, весьма активно интересуются инвестициями в метавселенные, где можно покупать не только виртуальную недвижимость, землю, автомобили, но и любые другие активы. Со временем на рынке виртуальной недвижимости могут появиться такие же услуги, как и в реальном мире, включая кредиты, ипотечные займы, договоры аренды и прочее.

Следует, по ее мнению, обратить внимание на ультрасовременных художников, арт-мастеров, фотографов, музыкантов, режиссеров, использующих социальные сети и криптосообщество для создания своего имиджа и репутации. Так, объем торгов NFT-токенами достиг более 10 миллиарда долларов в 3 квартале 2021 года, увеличившись более чем на 38 000% в годовом исчислении.

АЛКОГОЛЬ

"Новинкой" нестандартных инвестиций можно считать вино и крепкий алкоголь, прежде всего, коньяк и виски. Согласно индексу бордосских вин (вина из Bordeaux занимают 90% от объёма рынка инвестиций в вино) за период с января 2005 года по март 2022 года самое низкое его значение было 100,45, самое высокое — 306,2.

"Иными словами, на каждые 100 долларов, вложенные в эти вина, можно было получить 204,67% прибыли. Для сравнения, амплитуда колебаний индекса S&P 500 за тот же период времени была от 99,49 до 399,02, то есть потенциальная прибыль примерно в полтора раза выше", — считает Григорьев. Маск поделился финансовыми планами в отношении Twitter

Но для хранения вина также нужны специальные условия плюс у этих инвестиций крайне низкая ликвидность в России. По словам Григорьева, привезти вино в страну можно, хранить его — тоже, но вот вторичного рынка этих активов в России просто нет. Кроме того, реализацией алкогольной продукции можно заниматься только на основании лицензии Росалкогольрегулирования, причем довольно дорогостоящей, так что продать "жидкие активы" получится только тому, кто вас хорошо знает и вам доверяет.

"Вторичный рынок марочных вин оценивается в 5 миллиардов долларов", — заявила Карпенко. Главными факторами, определяющими ценность вин инвестиционного класса, являются качество урожая, происхождение, редкость и способность выдерживать. Важно отметить, что вино — это изначально ограниченный товар, который нельзя заменить. Даже при наличии мощных винных брендов дефицит может привести к росту цен. Например, в 2012 году Domaine de la Romanée Conti в Бургундии произвел менее 4500 бутылок, которые сейчас продаются по цене свыше 13 000 долларов за бутылку.

Но если инвестор покупает физическое вино, то ему также следует учитывать затраты на строительство и содержание винного погреба. С учетом затрат на холодильную установку, стеллажи, запуск винного погреба может обойтись в первоначальные затраты в размере 10 000 — 15 000 долларов США с дополнительными ежегодными расходами на техническое обслуживание и страховку. В России, кроме того, по закону для занятия такого рода инвестированием необходимо иметь лицензию на продажу алкоголя.

Для тех, кто не хочет заморачиваться с такими расходами и проблемами, есть другой выход. "Приобрести вино можно как в физическом виде, так и путем покупки фьючерса", — напомнила эксперт. Фьючерсы доступны к продаже за 18 месяцев до официального выпуска винтажа.

"Однако стоимость фьючерса на вино не гарантируется и может фактически снизиться между моментом покупки и моментом продажи и вместо прибыли можно получить и убыток", — предостерегает Карпенко.

УБЫТКИ И ПРИБЫЛЬ

К недостаткам нестандартных инвестиций руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян относит их низкую ликвидность, вероятность не получить прибыль, длинный срок инвестирования от 10 лет и больше), высокие риски приобрести подделку и подчас высокий порог входа (например, если речь идет о предметах искусства). Назван стоимостной объем товаров параллельного импорта в Россию

"А главное достоинство таких инвестиций — возможность получить прибыль в десятки и сотни тысяч процентов", — считает Григорян.

По его мнению, нестандартные инвестиции — это игра, в которой можно выиграть, а можно и проиграть. Например, существуют дорогие сорта китайского чая по цене 20 — 150 долларов за грамм и за последние 10 лет, некоторые из них были сняты с производства. Поскольку это не товар массового спроса, то стоимость чая будет определяться тем, сколько за него готов заплатить покупатель.

"Перспективы нестандартных инвестиций сейчас весьма туманны, с одной стороны, кризис — не лучшее время для подобных вложений, люди предпочитают более понятные активы, но с другой, сейчас многие ищут новые источники для инвестирования", — подчеркнул эксперт.