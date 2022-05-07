МОСКВА, 7 мая. — ПРАЙМ. Фаза остановки строительного рынка в России не продлится больше нескольких месяцев, спрогнозировал в беседе с агентством "Прайм" экономист Егор Клопенко.

"За это время и стабилизируется ипотека, вместо со ставкой ЦБ, и производитель материалов приведут свою работу в адекватное рынку состояние", — считает Клопенко.

Сейчас цены на строительные материалы, по данным Главгосэкспертизы России, выросли. В некоторых сегментах рост составил до 159%.

"Участники рынка говорят, что на самом деле на многие материалы цены поднялись в 3 — 4 раза и это делает невозможным работу в текущих условиях, причем растут цены не только на западные товары, что можно было бы, наверное, хоть как-то объяснить, но и на материалы отечественных производителей", — резюмирует собеседник агентства.

При этом, по его словам, ФАС не видит поводов для такого роста цен, однако, по мнению экономистов причины есть и их несколько. Во-первых, нестабильность спроса, прежде всего, из-за сокращения льготной ипотеки. Во-вторых, из-за нехватки рабочей силы: миграционные потоки из средней Азии остановились.

"ФАС в ближайшие месяцы отработает свою роль регулятора и выявит необоснованное завышение. Также, по всей видимости, будут попытки реализовать жесткое регулирование допустимых наценок на материалы на 7 — 12%", — считает эксперт.

При этом главным фактором, который стабилизирует ситуацию, по его мнению, станет сам рынок, ведь производители стройматериалов теряют не меньше, чем застройщики. "Как только рынок почти остановится, производители стройматериалов сами начнут снижать цены и контролировать, насколько это возможно, посредников", — убежден экономист.

Клопенко уверен, что цены "скорректируются в разы", а застройщики смогут опять планировать и просчитывать свой бизнес в долгосрочной или хотя бы среднесрочной перспективе, что позволит перезапустить все остановленные стройки.