МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Разведение костров, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением на территории города Москвы (штраф 3000 — 4000 рублей) и Санкт Петербурга (штраф 3000 — 5000 рублей), пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.

В большинстве регионов страны, напомнила эксперт, действует более лаконичное правило о запрете разведения открытого огня вне специально оборудованных площадок (штраф от 1500 до 3000 рублей).

"Стоит отдельно напомнить, что использование готового угля приравнивается к открытому огню и является правонарушением", — подчеркнула Кудерко.

Указанный запрет, по ее словам, относится и к дачникам, планирующим приготовить шашлыки на своих земельных участках.

"Но если с площадками для барбекю в парках ситуация понятна, за их обустройство отвечает администрация или арендатор участка, то как самостоятельно организовать место для шашлыков, избежав ответственности?" — задается вопросом эксперт.

Кудерко дает несколько правил. Первое — по части выбора места установки мангала: он должен располагаться не ближе 25 метров от ближайшего объекта (дома, бани, сарая), 50 метров от хвойных деревьев и 15 метров от лиственных деревьев.

Правило второе — мангал должен быть изготовлен из негорючих материалов и плотно закреплен на поверхности земли.

Третье правило обязывает во время подготовки углей и до окончания приготовления еды иметь поблизости средства пожаротушения (огнетушитель, песок или пр.) и мобильный телефон для вызова экстренных служб.

"В любом случае придется отказаться от пикника во время пожароопасного сезона, он объявляется местной администрацией в период сезонной засухи, и при сильном порывистом ветре", — подчеркнула Кудерко.

Любой способ приготовления блюд на поверхности земли (на кирпичах, в казане), по ее словам, предусматривает обязательное бетонирование площадки под кострищем и увеличивает вдвое расстояние от костра до объектов и насаждений, чем при использовании мангала.