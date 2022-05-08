МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Бронирование и предоплата жилья безопасны для путешественников только в том случае, если они производятся на проверенных площадках с возможностью онлайн-бронирования. Такие сервисы дорожат своей репутацией, тщательно отбирают и проверяют все объявления. Так что, забронировав жилье на такой площадке, вы будете уверены, что квартира будет соответствовать заявленной на сайте и не придется ничего доплачивать на месте. Об этом агентству "Прайм" рассказал владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру, Юрий Кузнецов.

В экстренном же случае сервис онлайн-бронирования выступит арбитром и поможет на месте с поиском более подходящего варианта, а в крайнем случае вернет деньги, добавил он.

"Если же вы решились совершить бронирование на досках объявлениях, лучше не переводить предоплату напрямую на карту, а договориться об оплате на месте. К сожалению, на таких сервисах много мошенников", — предупреждает эксперт.

По мнению специалиста, довериться "живым" мнениям — один из лучших способов не ошибиться с выбором квартиры. Не стоит заранее думать, что все отзывы "заказные". На популярных сервисах аренды все отзывы тщательно проверяются, а подозрительные отправляются в бан.

Также при выборе квартиры эксперт советует обращать внимание на рейтинг владельцев. В нем обычно указывается, сколько раз жилье было сдано, как часто было отказано в сдаче, уровень его надежности.

При поиске стоит активно пользоваться фильтрами, считает специалист. Они помогают сразу подобрать жилье с нужным количеством отдельных комнат или спальных мест, с наличием кухонной зоны или кондиционера. Кроме того, лучше ставить побольше фильтров, таких, как, например, наличие электрочайника, стиральной машинки, гладильной доски — это поможет очень быстро найти хорошие варианты.



"При аренде многие оценивают в первую очередь "начинку" квартиры, но неплохо было бы перед бронированием также изучить и прилегающую местность. Ведь не очень приятно возвращаться после прогулки поздно вечером в арендованную квартиру через тёмные закоулки и подворотни или жить возле пустыря. Поэтому лучше всего перед бронированием посмотреть, как выглядит прилегающая территория на спутниковых и других интерактивных картах", — говорит эксперт.



Часто путешественники стремятся забронировать квартиру как можно ближе к центру города или вблизи моря, надеясь, что с их балкона будет открываться красивый вид. Фотографиями таких видов заманивают и сами хозяева жилья. А по приезде может оказаться, что окна выходят в тесный двор или квартира находится на минус первом этаже.

"Поэтому если вам важен вид из окна, лучше всегда перед бронированием уточнять у хозяина этаж, и куда выходят окна квартиры, а еще лучше просить дополнительные фото с видом", — подытожил Кузнецов.