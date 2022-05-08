МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Цены на стройматериалы уже выросли как минимум на 30%, а в особо дефицитных категориях рост доходит до 100 — 150%. В основном это касается импортных изделий и материалов — от мрамора до сантехники. Что делать в этой ситуации — спешно строить, подождать или купить уже готовый дом, выяснило агентство "Прайм". Старье берем. Что купить сейчас, чтобы потом продать дороже

В России рост потребительских цен на строительные материалы ускорился конце февраля — начале марта, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Это произошло из-за ажиотажного спроса населения, нарушения логистических связей, увеличения затрат на транспортировку, высокой волатильности курса национальной валюты.

Но это касается не только России: мировые цены на древесину, металлы, продукцию нефтехимии (следовательно — пластики, лакокрасочные материалы и пр.) неуклонно стремятся вверх с середины 2020 года. Хотя в России, конечно, есть дополнительные причины для подорожания.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

По словам экономиста Егора Клопенко, сейчас цены на строительные материалы выросли. По данным Главгосэкспертизы России, в некоторых сегментах рост составил до 159%.

Сами участники рынка, по его словам, считают, что многие стройматериалы выросли в цене в 3 — 4 раза. ФАС не видит поводов для такого роста цен, однако, по мнению эксперта, они все же есть: нестабильность спроса, прежде всего, из-за сокращения льготной ипотеки, а также нехватка рабочей силы из-за приостановки миграционных потоков из Средней Азии.

"Рост стоимости стройматериалов произошел вне связи с изменением спроса — последний остался на прежнем уровне", — считает эксперт экономического факультета РУДН Игорь Зуев. А вот число материалов для строительства, по его словам, значительно сократилось: в 2020 — 2021 годах склады опустошались из-за образовавшейся паузы в поставках и восполнении запасов из-за коронавируса и связанных с ним проблем и ограничений. Теперь проблема в санкциях и их последствиях.

"Два последних года строители вынуждены заказывать все необходимое за несколько месяцев, в противном случае придется серьезно переплачивать", сетует экономист Екатерина Нежникова. Даже без переплаты цены на весь ассортимент стройматериалов выросли минимум вдвое. И это — только начало процесса. На данном этапе с рынка уходят или уже ушли импортные строительные и отделочные материалы, а в цене тех, что производятся в России, заложена импортная составляющая. Спасает, по мнению эксперта, лишь то, что в стране много металла и он подешевел, да и стоимость древесины стабильна, имеются неплохие разработки по изготовлению и дизайну сантехники.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

А что будет с ценами на стройматериалы дальше?

По мнению специалиста департамента стратегических исследований Total Research Николая Вавилова, какая-то часть дефицитных товаров будет замещаться поставками из Китая, но полностью заместить европейские товары все равно полноценно не выйдет. "Баланс не сходится". Польша пошла по украинскому газовому пути

ФАС в ближайшие месяцы отработает свою роль регулятора и выявит необоснованное завышение. Также, по всей видимости, будут попытки реализовать жесткое регулирование допустимых наценок на материалы на 7 — 12%, считает Клопенко. Однако главным фактором, который стабилизирует ситуацию, по его мнению, станет сам рынок, ведь производители стройматериалов теряют не меньше, чем застройщики.

Как только рынок почти остановится, производители стройматериалов сами начнут снижать цены и контролировать, насколько это возможно, посредников, убежден эксперт.

Он уверен, что цены скорректируются в разы, а застройщики смогут опять планировать и просчитывать свой бизнес в долгосрочной или хотя бы среднесрочной перспективе, что позволит перезапустить все остановленные стройки.

Весна и лето — период активного индивидуального строительства, а также ремонтов как в загородных домах, так и в городских квартирах. И в этот период спрос на товары для стройки и ремонта возрастает, что традиционно способствует повышению цен.

"Но, как правило, к крупному строительству или ремонту люди готовятся заранее, закупая основные материалы. Поэтому предусмотрительных потребителей последние скачки цен на стройматериалы и товары для ремонта затронут в меньшей степени", — считает Долгова.

Для тех, кто не успел заранее приобрести все необходимые материалы, решение о начале или продолжении строительства и ремонта будет зависеть от их необходимости и располагаемого бюджета. "Выходом из сложившейся ситуации может стать деление всех необходимых работ на определенные этапы с соответствующей поэтапной оплатой", — считает эксперт.

Нужно учитывать, что по мере формирования новых логистических связей, адаптации производства под новые экономические условия, переориентации экспортеров древесины и металлов на внутренний рынок, а также под влиянием платежеспособного спроса рост цен на рынке стройматериалов замедлится. "Но к прежним уровням цены уже не вернутся", — убеждена Долгова. Повторения таких ценовых скачков на рынке в дальнейшем уже не предвидится.

СТРОИТЬ ИЛИ ПОКУПАТЬ

При этом сказать, что недвижимость из-за роста стройматериалов может взлететь в цене, нельзя — с рынка просто уйдет спрос, даже на клубные дома и элитное жилье, убежден Вавилов. Если речь идет об уже заключенных договорах долевого участия, то, по его мнению, пересмотреть их совершенно точно не получится. Эконом-класс не столь зависим от импортных материалов, да и большинство девелоперов находятся на почти полном самообеспечении стройматериалами за счет дочерних предприятий.

А вот что может сильно подорожать, так это ремонт. Поэтому в выигрыше окажутся покупатели новостроек, приобретшие жилье с предчистовой или с чистовой отделкой. Ведь несмотря на то, что на оптовые закупки материалов для ремонта у застройщиков есть большие скидки, какие-то из заказов просто не могут дойти до России из-за сбоев в логистике. "Так что в жилье с отделкой рост может быть чуть выше — в пределах 5%. На вторичке этот кейс никак не отразится", — пояснил эксперт.

На рынке растет спрос на вторичное жилье (квартиры, дома), где требуется любой сложности ремонт, но не строительство с нуля, — согласен Зуев. Конечно, строить или не стоить — это вопрос жизненных планов человека, в частности, того, насколько остро для него стоит вопрос с жильем в настоящий момент. 70% заказчиков сейчас идут по пути покупки готового жилья, а мы только проверяем строения, одобряем или нет, а потом осуществляем реконструкцию, пояснил Зуев. Россиян уверили в скором снижении цен на стройматериалы

Вторичка должна упасть в цене в периоде ближайших двух лет. Этому, по мнению генерального директора УК "УНИВЕР Сбережения" Виктора Шахурина, будет способствовать высокая стоимость ипотечных кредитов, а также скопившийся избыток предложения — многие по-прежнему покупают излишние площади с инвестиционными целями. Так что, если потребность не острая, можно не спешить со строительством, посоветовал эксперт.

Часто граждане не понимают, по его словам, сколько будет в итоге стоить строительство дома. И когда дом достроен, выясняют, что можно было не тратить 2 — 3 года, а купить готовый дом с землей и это было бы дешевле. "Но, если земля уже в собственности, фундамент залит и вопрос только, стоит ли ждать падения на строительные материалы, ответ — не стоит, считает Шахурин. Убытки поставщиков из-за падения спроса транслируются в стоимость материалов и несмотря на отказ Евросоюза от импорта стали из России, индекс цен на стальную продукцию выше, чем в начале года. Так что лучше материалы в полном объеме купить уже сейчас.