МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова рассказала агентству "Прайм", что может привести к схлопыванию американского экономического "пузыря". Эксперты оценили эффективность ФРС США в борьбе с инфляцией

Эксперт напомнила, что рост экономики США был вызван массовым печатанием долларов, которые требовались в международных расчетах, а также для формирования госрезервов и займов. При этом большая часть долларовой массы уходила в другие страны, а высокая ликвидность играла важную роль в обеспечении лидерства американской валюты в мире. Ее доля в расчетах на мировом рынке достигала примерно 85%. Однако доля реального продукта в совокупном ВВП страны остается низкой, так как производство товаров находится в третьих странах.

Гончарова считает, что в силу указанных факторов, подрыв авторитета американской валюты как резерва и основного средства международных платежей, может стать причиной схлопывания американского экономического "пузыря". Начавшийся переход в международных расчетах на другие валюты после заморозки активов России, может "выключить" доллар из большого числа международных сделок, и, как следствие, понизить спрос на него.

Профессор видит признаки сдувания американского "пузыря" в рекордной за последние 40 лет инфляции, повышении цен, дефиците товаров и продуктов в США.