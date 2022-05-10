МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Россия ежегодно тратит на социальные выплаты, включая здравоохранение, около 5% ВВП. Льготы, выплаты, пенсии, пособия и субсидии полагаются весьма широкому кругу лиц. Россиянам объяснили, почему богатые получают пособия вместо бедных

Власти уже объявили, что намерены в этом году расширить меры соцподдержки, увеличить выплаты и упростить порядок их получения. Однако пока стопроцентной адресности социальных выплат, то есть, когда пособия платятся только нуждающимся, достичь не удалось. Случается, что пособия получают люди, зарабатывающие весьма приличные деньги, вот только их доходы остаются невидимыми для государства, потому что они "теневые".

ЗАБРАТЬ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ

"Проблема теневого сектора экономики — это не только уход от налогов, но и несправедливое распределение социальных пособий и выплат, когда люди в реальности, зарабатывающие по 100 тысяч в месяц, получают материальную поддержку от государства, как малоимущие", — пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. По его словам, такая ситуация в России носит массовый характер: не менее 20% льготников и получающих пособия на деле не должны их получать.

Иногда это связано, по его мнению, с изначально несправедливыми принципами выплаты тех или иных льгот, как, например, в случае с работающими и не работающими пенсионерами. "Если пенсионер работает, то он лишен индексации пенсии и ряда других преимуществ по сравнению с неработающими пенсионерами. И здесь никто не смотрит на размер дохода — достаточно самого факта трудоустройства, что, на мой взгляд, несправедливо", считает Клопенко. Такие ограничения, по его мнению, способствуют расширению сектора "теневой экономики".

Но есть и оборотная сторона медали, когда люди неплохо зарабатывают в "тени" и при этом претендуют на пособия, потому что официально, например, числятся безработными или относятся к другой категории нуждающихся. "По сути они забирают чьи-то деньги, перегружая социальную инфраструктуру и не давая возможности повышать льготы и выплаты тем, кто действительно в них нуждается", — считает Клопенко.

Выплата социальной помощи гражданам, работающим в теневом секторе экономики, вызывает справедливое негодование у действительно малоимущих граждан. Ведь получается, что гражданин на бумаге малоимущий, а на деле зарабатывает выше среднего по региону, пояснил директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов. Юрист предупредил, чем грозит обман с пособием по безработице

По его словам, пусть даже "теневики" и получают копейки, потому что в официальных документах числятся безработными и им причитается минимальные по размерам социальные пособия, однако в масштабах страны это выливается в немалые суммы.

"Возможно, получая пособие, гражданин компенсирует себе будущее отсутствие доходов, но это граждан с черными доходами и не оправдывает", — считает эксперт. Хотя бы потому, что сегодня есть возможность оформиться у работодателя в качестве самозанятого и платить всего 6% налогов, получая полностью легальный доход. По его словам, не все россияне понимают, насколько их доходы и расходы отслеживаются госструктурами, прежде всего, налоговыми органами. Впрочем, если сейчас с отслеживанием доходов и существует проблема, то после внедрения цифрового рубля, по мнению Тузова, возможности для получения "теневых" доходов резко снизятся.

"Только тогда система станет работать без сбоев и выплачивать только тем, кто действительно нуждается в пособии и кому оно предназначено", — убежден Тузов.

СЛОЖНОСТИ ПОДСЧЕТА

"Эффективность социальной поддержки остается достаточно низкой, во многом из-за того, что для проверки доходов используются несовершенные механизмы, а также из-за крайне низкого размера большинства социальных выплат", — считает заведующая кафедрой бухучёта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

Например, при получении "серой" заработной платы совершенно очевидно, что среднедушевой доход, который будет рассчитан исходя из данных, представленных ПФР, окажется существенно ниже реального дохода. Второй момент, который следует учитывать, по ее мнению, — это выплаты, которые производятся в отношении лиц с инвалидностью. В течении пандемии, начиная с марта 2020 года, медико-социальная экспертиза проводилась в дистанционном формате. Заключение МСЭ выдавалось на основании документов, представленных медицинскими учреждениями.

"К сожалению, возникают случаи, когда россияне признаются инвалидами, им назначаются выплаты по инвалидности, но при очном посещении медучреждения такие диагнозы не подтверждаются", — рассказала эксперт. Существуют, по ее словам, и другие пробелы: например, в определении совокупного дохода семьи. Особенно в ситуации, когда кто-то из членов семьи оформлен как индивидуальный предприниматель (ИП).

"Органы соцзащиты ориентируются, как правило, на данные налоговой декларации, в которых учитываются только доходах ИП, но не расходы. Вот так и выходит, что многим ИП пособия оказываются не положены, тогда они в них в реальности нуждаются", — подчеркнула Петровская. Россиянам объяснили, кому положено добавочное пособие по безработице

Достаточно проанализировать, по ее мнению, например, как определяются претенденты на детские пособия — к ним относят те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. При этом из доходов, учитываемых при расчете среднедушевых доходов семьи с 1 апреля исключены средства, предоставленные в рамках государственной социальной поддержки на приобретение недвижимости, авто- или мототранспортного средства, средства материнского (семейного) капитала, в том числе регионального, возвращенный НДФЛ в связи с получением права на налоговый вычет через работодателя и средства, возвращенные после перерасчета налоговой базы с учетом предоставления налоговых вычетов по окончании года.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

"Если человек получает пособие по безработице и состоит на учете в центрах занятости, то он как минимум должен ходить на собеседования на вакансии, которые ему предлагаются. Это де-факто его прямая обязанность для того, чтобы сохранить пособие", — напомнил агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. По его словам, на данный момент способ проверки дохода россиянина фактически один — наличие или отсутствие перечислений от работодателей в социальные фонды. "Зачастую этого не хватает, чтобы установить, что на самом деле гражданин не имеет проблем с занятостью", — пояснил эксперт.

Однако если со временем выяснится, что гражданин получал пособие в то время, когда уже вышел на работу или получал зарплату "в черную", то, как минимум, он лишится пособия, а как максимум, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

"Учитывая, что речь идет о государственных деньгах, смягчающих обстоятельств здесь, скорее всего, не будет", — подчеркнул Уткин.

Если же речь идет о деньгах, которые целенаправленно выделяются государством для поддержки семей с детьми, о "школьных" деньгах от августа 2021 года, о дополнительных выплатах, то ими могут воспользоваться все подходящие под критерии получения средств граждане независимо от их занятости и заработка.

Впрочем, проблему можно и должно решить не только путем наказания виновных. Лучше всего нормализовать ситуацию поможет исчезновение "теневого сектора", а оно, по мнению экономиста Клопенко, не за горами. На его взгляд, "теневой экономике" в России осталось не так много времени: "В ближайшие годы мы будем наблюдать постепенное взятие под контроль доходов граждан, а именно — поступлений на их счета в банках. С технологической точки зрения практически все готово для того, чтобы любые постоянные пополнения карт и счетов граждан привязывались к отчислениям в ФНС".

Клопенко убежден, что скоро — в периоде 1 — 3 лет — решения об установлении льгот и пособий будет приниматься, исходя из такой банковской информации. "Полностью же страна выйдет "из тени" с внедрением цифрового рубля, которое приведет к полной прозрачности всех транзакций и, следовательно, доходов граждан, на что конечно потребуется еще до 10 лет", — считает эксперт.