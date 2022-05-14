Психолог Крушинских: поиск симптомов в интернете влияет на психику и может вызвать реальный недуг
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Состояние, когда человек постоянно подозревает и ищет у себя различные заболевания, называется ипохондрией. Это считается психическим расстройством. Его разновидностью является "киберипохондрия" — когда человек пытается поставить себе диагноз на основе различных симптомов, используя для этого интернет-ресурсы. Об этом рассказывает агентству "Прайм" медицинский психолог "СМ-Клиника" Любовь Крушинских.
Человек, зацикленный на мыслях о том, что у него есть какое-то заболевание, ищет в интернете похожие симптомы, определяет их, а потом пытается поставить себе диагноз. Затем, по словам эксперта, у него наступает внутренняя тревога.
"Это навязчивое состояние и, чтобы не упустить серьезное заболевание (инфаркт, инсульт или рак), он начинает постоянно об этом думать. У него возникают постоянные тревожные мысли о том, не болен ли он чем-то. Поэтому человек начинает ходить к врачам чуть ли не каждую неделю, пытаясь найти у себя то одно заболевание, то другое. И только результаты анализов могут его убедить в том, что на самом деле он не болен", — говорит психолог.
Как отмечает Крушинских, ипохондрическое расстройство опасно, потому что влияет на развитие достаточно серьезных заболеваний, в том числе сахарного диабета и повышенного артериального давления. "И чем больше времени человек проведет за компьютером, проверяя свои симптомы, тем более серьезный вред он себе нанесет. Тем сложнее ему будет выбрать из этого состояния", — говорит она.
К тому же, прочитав о симптомах, которые человек изначально не испытывал, велика вероятность, что он начнет их искать у себя — и, скорее всего, найдет! Ведь к процессу, как поясняет эксперт, подключится самовнушение. В результате его самочувствие станет еще хуже, а стресс усилится.
Кроме того, как указывает медицинский психолог, самолечение опасно. Ведь довольно часто люди используют интернет не только для помощи в диагностике, но и в лечении. Эффективное лечение возможно назначить только после осмотра пациента квалифицированным специалистом.
А информация, которую можно найти в интернете, зачастую оказывается не только бесполезной, но и вредной. "Помимо всего прочего, информация, полученная из интернета, может повлиять на формирование у человека ложных установок и ожиданий от приема врача и назначенного лечения. В таких случаях мысль о походе к врачу нередко вызывает тревогу, вынуждая обращаться к специалисту только в экстренных ситуациях", — заключает Крушинских.
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