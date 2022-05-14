МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Состояние, когда человек постоянно подозревает и ищет у себя различные заболевания, называется ипохондрией. Это считается психическим расстройством. Его разновидностью является "киберипохондрия" — когда человек пытается поставить себе диагноз на основе различных симптомов, используя для этого интернет-ресурсы. Об этом рассказывает агентству "Прайм" медицинский психолог "СМ-Клиника" Любовь Крушинских. Врач дала советы гражданам, страдающим от весенней аллергии

Человек, зацикленный на мыслях о том, что у него есть какое-то заболевание, ищет в интернете похожие симптомы, определяет их, а потом пытается поставить себе диагноз. Затем, по словам эксперта, у него наступает внутренняя тревога.

"Это навязчивое состояние и, чтобы не упустить серьезное заболевание (инфаркт, инсульт или рак), он начинает постоянно об этом думать. У него возникают постоянные тревожные мысли о том, не болен ли он чем-то. Поэтому человек начинает ходить к врачам чуть ли не каждую неделю, пытаясь найти у себя то одно заболевание, то другое. И только результаты анализов могут его убедить в том, что на самом деле он не болен", — говорит психолог.

Как отмечает Крушинских, ипохондрическое расстройство опасно, потому что влияет на развитие достаточно серьезных заболеваний, в том числе сахарного диабета и повышенного артериального давления. "И чем больше времени человек проведет за компьютером, проверяя свои симптомы, тем более серьезный вред он себе нанесет. Тем сложнее ему будет выбрать из этого состояния", — говорит она.

К тому же, прочитав о симптомах, которые человек изначально не испытывал, велика вероятность, что он начнет их искать у себя — и, скорее всего, найдет! Ведь к процессу, как поясняет эксперт, подключится самовнушение. В результате его самочувствие станет еще хуже, а стресс усилится. Психолог ответила, как долго можно смотреть новости без риска для жизни

Кроме того, как указывает медицинский психолог, самолечение опасно. Ведь довольно часто люди используют интернет не только для помощи в диагностике, но и в лечении. Эффективное лечение возможно назначить только после осмотра пациента квалифицированным специалистом.

А информация, которую можно найти в интернете, зачастую оказывается не только бесполезной, но и вредной. "Помимо всего прочего, информация, полученная из интернета, может повлиять на формирование у человека ложных установок и ожиданий от приема врача и назначенного лечения. В таких случаях мысль о походе к врачу нередко вызывает тревогу, вынуждая обращаться к специалисту только в экстренных ситуациях", — заключает Крушинских.