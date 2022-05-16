МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Россия в большом количестве экспортирует рыбу и рыбную продукцию, которая составляет 15-17% от всего суммарного экспорта продовольствия из России. Другие товары, которые выходят на иностранные рынки — семена, алкоголь и кондитерские изделия. Названы товары, которыми Россия может обеспечить весь мир

Но по-настоящему недооцененный экспортный товар — это минеральная и пресная вода, рассказал агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

По его словам, за последние годы существенно возрос экспорт семян подсолнечника (более 20 млн. тонн), рапса, гречихи и сои. Особым спросом пользуется подсолнечное масло и сахар.

"Хорошо продаются кондитерские изделия, произведенные в России, особенно в странах СНГ, в общей доле экспорта они составляет порядка 5%", — отметил эксперт.

Существенно возрос, по его словам, экспорт слабоалкогольной продукции особенно на рынок КНР, традиционно во всем мире пользуется успехом "Русская водка".

"Недооцененным мировым сообществом товаром из России являются минеральные воды, которые на порядок превосходят западные аналоги. Особо в данном случае выделяется пресная питьевая вода, в предстоящем будущем она в мире будет востребована", — подытожил Белхароев.