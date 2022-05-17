МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Несколько дней назад доллар вновь обновил 20-летние максимумы к мировым валютам. Однако участники рынка не уверены, что пик по инфляции в США пройден и прогнозируют "подводные камни", с которыми американской валюте придется столкнуться до конца месяца, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Не только доллар. Какая опасность подстерегает Европу

Он напомнил, что, несмотря на замедление инфляции (по ИПЦ) в США в апреле до 0,3% против 1,2% в марте участники рынка не уверены в прохождении пика роста цен.

"Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла вселяют уверенность, что ставка по федеральным фондам на ближайших двух заседаниях будет повышена на 0,5% на каждом из них, это снизит дифференциал ставок с развивающимися экономиками и увеличит его в сравнении со ставками в развитых странах. Привлекательность доллара в операциях carry trade растет", — пояснил специалист.

Индекс доллара достиг многолетних максимумов прежде всего из-за ослабления евро. "После проторговки вблизи уровня 1,05 евро за доллар США 12 мая произошел пробой сразу же на фигуру с достижением котировки 1,0357", — обращает внимание эксперт.

Значение является важным историческим уровнем, поддержкой с конца 2016 — начала 2017 годов. Но с высокой вероятностью ослабление евро в среднесрочной перспективе продолжится. Однако локально возрастает вероятность отскока.

Основные технические показатели на дневных графиках показывают перепроданность европейской валюты. В частности MACD сигнализирует о формирующейся конвергенции, являющейся "бычьим" сигналом, а RSI (14) опять ниже сигнального уровня 30. На горизонте до конца месяца вероятность сильного движения пары EUR/USD вниз и роста индекса доллара снижается.

Факторами в пользу коррекции курса доллара могут стать слабые данные по розничным продажам в США (публикация 17 мая) и заказам на товары длительного пользования (публикация 25 мая) за апрель, данные ВВП США за 1 квартал, год к году (публикация 26 мая).

Потенциальными локальными целями "быков" в мае будут 1,057 и 1,062 евро за 1 доллар. Всё же, если евро не сможет начать укрепляться, то вероятно движение в диапазоне 1,034-1,055 евро за доллар. Индекс доллара при этом будет находиться в рамках 103,4-105 п, резюмировал Миронюк.