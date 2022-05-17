Эксперт Миронюк: укрепление доллара к мировым валютам может ослабнуть из-за слабой статистике по США
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Несколько дней назад доллар вновь обновил 20-летние максимумы к мировым валютам. Однако участники рынка не уверены, что пик по инфляции в США пройден и прогнозируют "подводные камни", с которыми американской валюте придется столкнуться до конца месяца, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Он напомнил, что, несмотря на замедление инфляции (по ИПЦ) в США в апреле до 0,3% против 1,2% в марте участники рынка не уверены в прохождении пика роста цен.
"Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла вселяют уверенность, что ставка по федеральным фондам на ближайших двух заседаниях будет повышена на 0,5% на каждом из них, это снизит дифференциал ставок с развивающимися экономиками и увеличит его в сравнении со ставками в развитых странах. Привлекательность доллара в операциях carry trade растет", — пояснил специалист.
Индекс доллара достиг многолетних максимумов прежде всего из-за ослабления евро. "После проторговки вблизи уровня 1,05 евро за доллар США 12 мая произошел пробой сразу же на фигуру с достижением котировки 1,0357", — обращает внимание эксперт.
Значение является важным историческим уровнем, поддержкой с конца 2016 — начала 2017 годов. Но с высокой вероятностью ослабление евро в среднесрочной перспективе продолжится. Однако локально возрастает вероятность отскока.
Основные технические показатели на дневных графиках показывают перепроданность европейской валюты. В частности MACD сигнализирует о формирующейся конвергенции, являющейся "бычьим" сигналом, а RSI (14) опять ниже сигнального уровня 30. На горизонте до конца месяца вероятность сильного движения пары EUR/USD вниз и роста индекса доллара снижается.
Факторами в пользу коррекции курса доллара могут стать слабые данные по розничным продажам в США (публикация 17 мая) и заказам на товары длительного пользования (публикация 25 мая) за апрель, данные ВВП США за 1 квартал, год к году (публикация 26 мая).
Потенциальными локальными целями "быков" в мае будут 1,057 и 1,062 евро за 1 доллар. Всё же, если евро не сможет начать укрепляться, то вероятно движение в диапазоне 1,034-1,055 евро за доллар. Индекс доллара при этом будет находиться в рамках 103,4-105 п, резюмировал Миронюк.
https://1prime.ru/exclusive/20220517/836906921.html