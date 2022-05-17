МОСКВА, 17 мая – ПРАЙМ. Спор между авторами внесенной в Госдуму инициативы об ужесточении требований к организаторам лотерей и самими организаторами в лице "Столото" набирает обороты. Одни считают, что новации повысят прозрачность лотерейного бизнеса, другие уверены, что не миновать банкротств, разорения распространителей и сокращения отчислений в бюджет. Что связывает государственные лотереи и российский спорт

Поправки в закон "О лотереях", предложенные депутатами Госдумы после майских праздников, предполагают передачу контроля над лотерейным рынком от Минфина и Минспорта "Единому регулятору азартных игр" (ЕРАИ). При этом уже действующих лотерейных операторов планируется обязать подключаться к системе ЕРАИ, в которой работают все букмекерские конторы.

В настоящее время все организаторы связанных с риском азартных игр платят отчисления на поддержку спорта – как любительского, так и профессионального. При этом закон четко разделяет азартные игры и лотереи. Отчисления от последних идут, в том числе, и на строительство социально значимой инфраструктуры, организацию мероприятий. Авторы законопроекта предлагают соединить все это в одном месте и оперировать средствами через ЕРАИ. По их мнению, это повысит прозрачность бизнеса и распределения отчислений.

Речь идет о довольно значительных суммах. Так, в 2021 году целевые отчисления от продажи лотерейных билетов под брендом "Столото" на поддержку спорта в бюджет РФ составили 2,6 млрд рублей. Общий объем перечислений в бюджеты разных уровней (включая целевые отчисления) от проведения лотерей "Столото" составил 7,5 млрд рублей, а в совокупности на конец 2021 года он превысил 37,2 млрд рублей.

БИЗНЕС НЕ СПРОСИЛИ

На долю "Столото" приходится почти 100% российского рынка лотерей, однако с экспертами компании законопроект не обсуждался. "Это первая публично опубликованная инициатива в данной плоскости, которая, в нарушение постулатов государственной политики, декларированных президентом и премьер-министром РФ о внедрении диалога в работу с бизнесом, не прошла этапа общественного обсуждения, а также консультаций с текущими крупными участниками и экспертами рынка", — пояснили "Прайм" в пресс-службе компании.

Лотерейный бизнес имеет существенные отличия от букмекерского, и грести их "под одну гребенку" нельзя, уверены в "Столото". Законопроект предлагает полностью поменять успешно проводимую государством политику регулирования лотерейного рынка, обеспечивающую стабильный ежегодный рост лотерейной отрасли в стране и соответственно рост поступления целевых отчислений в бюджет от данной деятельности.

Предложение передать функцию контроля рынка от государства коммерческим структурам ставит под угрозу надлежащее исполнение со стороны организаторов лотерей государственных контрактов, которые были заключены на конкурентной основе непосредственно с федеральными органами исполнительной власти во исполнение распоряжения правительства РФ, то есть с государством, указали в "Столото".

По мнению представителей компании, предлагаемые новации приведут к ограничению конкуренции, значительному снижению размеров разыгрываемых призовых фондов (как следствие, к снижению размера выигрышей в лотерею для участников), падению размера целевых отчислений на 70-75% и соответственно доходов бюджета.

Это вероятно из-за ограничения возможностей текущих участников государственных лотерей по получению выигрышей, уверены отраслевые эксперты. Сейчас основная часть некрупных выигрышей (а на их долю приходится 97% всех выигрышей) выплачивается в момент обращения на точках распространения лотерей. Законопроект предполагает открытие каждым участником электронного кошелька для оплаты билетов и получения выигрыша. Это достаточно сложный путь для большинства потенциальных участников лотерей – их число заметно снизится.

Пострадают и федеральные сети-распространители билетов государственных лотерей. Их выручка от этого вида деятельности сократится, что приведет к отказу от взаимодействия и банкротству специализированной розницы. А это повлечет за собой сокращение тысяч рабочих мест. Обладатель лотерейного выигрыша в полмиллиарда рублей найден на Сахалине

При этом надзор над устроителями лотерей и прозрачностью их отчислений в бюджет уже осуществляется Минфином и Минспорта. "Надзор обеспечивается программно-аппаратными средствами. Это Независимая система контроля (установлена у организаторов лотерей), а также витрина налогового мониторинга (доступ у ФНС России). Таким образом, предлагаемые законопроектом меры программно-аппаратного контроля уже реализованы", — разъяснил президент Ассоциации операторов государственных лотерей Сергей Топилин.

Эффективность действующей системы контроля подтверждается своевременностью перечисления целевых отчислений — ни одного дня просрочки за 10 лет проведения лотерей, отсутствием значимых нарушений при проведении ФНС регулярных проверок операторов. Появление дополнительного субъекта в лице коммерческого игрока рынка не повысит эффективность надзора, но приведет к дополнительным издержкам для обеспечения его функционирования, уверен эксперт.

ГОТОВЫ К ДИАЛОГУ

В свою очередь, авторы инициативы имеют свое мнение и готовы к обсуждению. В ЕРАИ уверяют, что идея поможет аккумулировать все целевые отчисления на спорт в единой структуре. Это повысит прозрачность сбора и распределения средств, что уже доказала практика подключения к системе букмекеров.

"Из раза в раз, когда необходимо навести порядок в какой-то отрасли, находятся те, кого изменения не устраивают", — рассуждает один из авторов инициативы депутат Андрея Альшевских. "Если у экспертов есть замечания, мы готовы дискутировать", — заявил он "Коммерсанту". По его словам, опасения, подобные тем, что высказывает "Столото" озвучивали и букмекерские конторы перед присоединением к системе ЕРАИ, но на деле рынок стал более прозрачным и цивилизованным.