МОСКВА, 20 мая, ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Минэкономразвития ожидает снижение добычи газа в этом и последующие три года из-за санкций, введенных западными странами против России после начала специальной операции на Украине. Экспорт трубопроводного газа также снизится — объемы поставок за рубеж будут меньше, чем в 2021 и 2020 годах. Производство и экспорт СПГ, наоборот, в период до 2025 года вырастут, но благоприятная конъюнктура на рынке газа ожидается лишь в этом году. НАТО на грани раскола: к чему готовят Россию

СНИЖЕНИЕ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА

Согласно базового сценария, в 2022 году Минэкономразвития прогнозирует снижение добычи газа в России на 5,6% по сравнению с годом ранее — до 720,9 млрд куб. м. В 2023 году снижение продолжится — до 720 млрд куб. м. Однако в 2024 и 2025 годах возобновится рост добычи, которая достигнет — 730 млрд куб. м и 735 млрд куб. м соответственно.

Консервативный сценарий предусматривает снижение добычи в 2022 году до 702,4 млрд куб. м. В последующие году сокращение объемов производства продолжится — добыча снизится в 2023 году до 669 млрд куб. м, в 2024 году до 665,8 млрд куб. м и в 2025 году до 665,1 млрд куб. м.

В связи с решением о сокращении поставок энергоносителей в "недружественные страны" и перенаправлением российского энергетического экспорта в "нейтральные" страны ожидается снижение экспорта трубопроводного газа.

Минэнерго прогнозирует уменьшение экспорта в этом году на 10% относительно предыдущего 2021 года — до 185 млрд куб. м. В соответствии с базовым сценарием, поставки трубопроводного газа за рубеж в 2023 году снизится до 175 млрд куб. м, в 2024 году — до 165 млрд куб. м и в 2025 году — до 155,3 млрд куб. м. Россия нашла покупателя на свою нефть

По консервативному сценарию в этом году сокращение поставок за рубеж будет более существенным и в этом году составит 165 млрд куб. м, в 2023 году — 135 млрд куб. м, в 2024 году —130 млрд куб. м и в 2025 году — 125 млрд куб. м.

Экспорт природного газа из России в страны дальнего и ближнего зарубежья составил в 2021 и 2020 годах составил 205,6 млрд куб. м. и 202,5 млрд куб. м соответственно.

НАДЕЖДА НА МИХЕЛЬСОНА

Из-за санкций со стороны западных стран во главе с США Минэкономразвития вынужден изменить прогноз по объемам производства СПГ в России в сторону понижения.

Базовый сценарий предполагает рост экспорта СПГ из России в 2022 году до 30,7 млн т — на 5,5% больше по сравнению с годом ранее. В 2023 году экспорт СПГ останется на прежнем уровне — 30,7 млн т, но в последующие годы вырастет: в 2024 году — до 35,7 млн т, а в 2025 году — до 37,3 млн т.

Согласно базового сценария в предыдущем прогнозе, который Минэкономразвития представил в сентябре 2021 года, экспорт СПГ должен был составить в 2021 году — 30,7 млн т, в 2022 году — 31 млн т, в 2023 году — 38 млн т, а в 2024 году ожидался рост до 50,7 млн т.

Консервативный прогноз предполагает сохранение экспорта СПГ на уровне 30,7 млн т до 2026 года. Глава "Новатэка" оценил конкурентоспособность российского СПГ

Увеличение экспорта СПГ из России зависит от реализации компанией НОВАТЭК проекта Арктик СПГ — 2». Этот проект по производству СПГ является крупнейшим в России. Мощность СПГ-завода "Арктик СПГ — 2" составит 19,8 млн т/г — три производственные линии по 6,6 млн/г каждая. Запуск в эксплуатацию первой линии планируется в 2023 году. Вторая и третья линии должны быть введены в строй в 2024 и 2025 годах.

Последний прогноз Минэкономразвития не предполагает запуск первой линии в 2023 году. Более того, строительство второй и третьей линий будет завершено не раньше 2025 года.

В апреле глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сообщил, что из-за санкций, введенных ЕС и США против российского энергетического сектора России, сложно завершить проект в ранее намеченные сроки.

Михельсон признает, что из-за санкций возникли большие сложности в области логистики, а также с приобретением необходимых услуг и продукции. Несмотря на это он выразил уверенность, что проект будет завершен в установленные сроки.

"Нам удается как-то побеждать эти сложности, и пока мы планов по срокам ввода не меняем", — сказал Михельсон.

По его словам, уровень локализации оборудования, используемого при строительстве завода "Арктик СПГ-2", составит сначала 50%, а в течение двух-трех лет достигнет 70-80%. На проекте "Ямал-СПГ" уровень локализации не превышал 40%.

БЛАГОПРИЯТНАЯ КОНЪЮНКТУРА, НО ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ

Согласно базовому сценарию, в 2022 году цена на российский газ для стран дальнего зарубежья вырастет почти на 72% по сравнению с годом ранее — до $523,3/тыс. куб. м. В следующие три года цена снизится: до $431,1/тыс. куб. м в 2023 году, $381/тыс. куб. м в 2024 году и $336,7/тыс. куб. м в 2025 году.

Средняя цена на газ, экспортируемый в страны дальнего и ближнего зарубежья (страны СНГ) повысятся на 65% — до $453/тыс. куб. м. В 2023-2025 годах прогнозируется снижение до $374,1/тыс. куб. м, $334,4/тыс. куб. м и $295/тыс. куб. м соответственно.

Рост цен в Европе — основном рынке сбыта российского газа — начался в мае прошлого года. В конце августа газ подорожал до $600/тыс. куб. м, а в октябре превысила 1000/тыс. куб. м. В марте 2022 года цена фьючерса на газ, поставляемый с хаба TTF в Нидерландах, достигла рекордной отметки $3892/тыс. куб. м.

Несмотря на снижение спроса на газ после окончания отопительного сезона стоимость газа на европейском рынке составляет около $1000/тыс. куб. м из-за опасения сокращения поставок из России в "недружественные" страны.