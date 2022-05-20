МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Цифровые валюты активно шагают по миру, приобретая легальный статус в том или ином виде. В ряде стран криптовалюты (биткоин) признают в качестве национальной валюты (Сальвадор, ЦАР). Другие страны, в том числе и Россия, создают свои собственные цифровые валюты центральных банков. Третьи признают криптовалюты в качестве финансовых активов, средств платежа или в иной форме разрешая проведения с ними различных финансовых операций. Агентство "Прайм" поинтересовалось у экспертов РЭУ им. Г.В. Плеханова, составят ли цифровые валюты конкуренцию доллару и что этому мешает. В Банке России рассказали о планах по внедрению цифрового рубля

"Цифровые валюты не несут прямой угрозы существованию традиционных валют, в том числе доллару США, хотя роль доллара постепенно снижается", — считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

В нынешних проблемах доллара стоит винить внешнеэкономическое и внешнеполитическое поведение США: торговые войны с Китаем, санкционная политика в отношении России, Ирана и других заставляют многие страны искать альтернативу доллару как расчетной валюте. И только в части случаев альтернативой выступают криптовалюты, куда как чаще — валюты третьих стран или же прямые расчеты между странами в национальных валютах.

"Конечно ввод цифровых валют сильно пошатнет доллар, ведь тогда денежная масса доллара должна будет поменять структуру в сторону обеспечения реальными активами", — убежден доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, цифровые деньги — это контроль государства над финансовыми потоками. Введение цифрового рубля лишит финансовые организации возможности получать рекордную сверхприбыль за счёт наращивания потребительского кредитования и введения высоких комиссий. А еще 35% граждан хотят попробовать использовать цифровой рубль в обороте, считая, что так будет лучше и надежней.

"Есть предварительные оценки, что банки из-за перехода на цифровой рубль могут лишиться прежней ликвидности, когда 9 триллионов рублей перейдёт в цифровой рубль", — указал Тимофеев.

"Цифровая валюта — форма национальной валюты, которая в отличие от криптовалюты централизована и контролируется эмитентом — ЦБ. Последний и определяет варианты использования цифровой валюты", — убеждена ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г.В. Плеханова Наталья Мамедова.

Но есть нюанс. Привязка к рублю при международных расчетах сегодня выглядит фантастичной, привязка к доллару — противоречит политическим реалиям. Ситуация может измениться, если рубль станет всё более активно использоваться как средство международных расчетов с торговыми партнёрами. И тенденция увеличивать товарооборот в национальной валюте наблюдается во многих странах. Рост обеспеченности рубля золотом также следует рассматривать, как положительный фактор на пути становления продвинутой модели использования цифрового рубля.

"Сегодня говорить о том, что цифровой рубль может оказать влияние на статус доллара в качестве резервной валюты, преждевременно, но при сохранении указанных тенденций и изменении модели цифровой рубль при прочих равных получит развитие как средство международных расчетов", — считает эксперт. И тогда, по ее словам, станет актуальным следующий вопрос: к чему будет привязан цифровой рубль — к золоту, энерговалюте или иной, чем доллар, резервной валюте?