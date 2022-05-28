МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Те товары, которые производятся в России, подорожают максимум на 5% к концу года — правительство очень жестко следит за инфляцией и договоренностями относительно завышения цен. Ждать удешевления всего подряд тоже не стоит, даже несмотря на низкий курс рубля — слишком много переменных в ценообразовании появилось за последние месяцы. Об этом рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Почему укрепление рубля вредно и скоро закончится

Проблема импортных товаров пока, по его словам, в том, что ситуация с курсом рубля "ясна не до конца".

С одной стороны, он позволяет закупать товары по относительно низкой цене, с другой — на эти закупки влияют вопросы логистики, обслуживания, количества посредников — при параллельном импорте их немало.

Подешеветь могут отдельные товары, на которые излишне подняли цены в период слабого рубля. В остальных случаях снижение цен маловероятно.

"Далеко не факт, что цены вернутся к уровням прошлого года. Куда более вероятно развитие событий, при котором они замрут на текущих уровнях и рынок будет ждать дальнейшего развития событий", — полагает экономист.