МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. В зернохранилищах Украины сейчас сосредоточено более 25 миллионов тонн зерна. И кажется весь мир только и занят вопросом, как это зерно вывести. Но так ли велика угроза голода в мире? Подробнее об этом рассказала агентству "Прайм" экономист Марина Строгая. СМИ: Европа допускает начало военной миссии для вывоза зерна с Украины

На вопрос, кто мешает вывозу зерна, она дала прямой ответ: это делает сама Украина, блокировавшая собственные порты и заминировавшая их.

Почему же она это делает? По мнению экономиста, возможно, для того, чтобы торговаться с Западом о цене, а, возможно, и для того, чтобы обвинить Россию.

"Не думаю, что истинная причина ситуации в том, что власти Украины заботятся о своих гражданах. Ведь зерно все же вывозят, и для жителей Украины оно будет потеряно", — убеждена Строгая.

25 миллионов тонн зерна — это, по ее словам, существенный объем: именно столько планирует предложить на экспорт в этом году Россия. Хотя по российским меркам, объем большой, но не гигантский: в 2022 году Россия планирует получить около 130 миллионов тонн зерновых.

"Мировой рынок вполне способен заменить этот объем и даже практически его не заметить", — считает экономист. Плюс часть от потребностей рынка в пшенице легко можно заменить другими культурами, хотя до этого вряд ли дойдет.

"У многих стран есть сформированные запасы продовольствия и незначительные колебания предложений не смогут никак изменить общий расклад сил", — отметила Строгая.

По ее мнению, основной риск голода существует и растет, но не на Западе, как пишут все, а на самой Украине. Если другим странам будет достаточно просто найти замену этому объему, в том числе получить это зерно у России, то самой Украине взять этот объем будет практически негде.

"Позволяя вывезти это зерно из своих хранилищ, Украина минимум на 2 года обрекает себя на настоящий голод, так как нынешняя посевная провалена и получить значительный урожай раньше второй половины 2023 года не получится", — подытожила Строгая.