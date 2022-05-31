МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российский бюджет на текущий 2022 год сверстан с расчетом, что среднегодовой курс доллара будет находиться на отметке в 72 рубля, а цены на нефть будут выше уровня $44 за баррель. Это означает, что так называемая "рублебочка" (стоимость барреля в рублях — ред.) стоит 3200 рублей, рассказал в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мин инвестиций" Михаил Зельцер. Нефть дорожает на опасениях вокруг поставок

На минувшей неделе курс доллара опускался ниже 60 рублей, однако в последние дни на фоне коррекции находится выше этой отметки. Среднегодовой курс доллара пока выше 80 рублей. При этом стоимость барреля нефти Brent уже превышает 116 долларов при среднегодовых показателях выше 110 долларов.

"Даже с учётом геополитической скидки за Urals в $30 от Brent, бюджет остается профицитным, исходя из пока ещё средней "рублебочки" в 8400 руб", — отметил собеседник агентства.

Дефицит бюджета будет возможен, если у страны резко сократятся доходы и поднимутся расходы. "И это возможно, но трагедии не случится — вряд ли доллар по году останется ниже 60 текущих, а нефть рухнет более чем на 50%, чтобы провалить планку на $44+", — подытожил Зельцер.