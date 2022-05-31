МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Частичное нефтяное эмбарго Евросоюза может существенно повлиять на добычу и экспорт. Часть поставок будет переправлена в Азию, цены вырастут, но полноценной замены с точки зрения доходов бюджета может не произойти, рассказала агентству "Прайм" эксперт ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Орбан: Европа "пляшет на грани" мирового экономического кризиса

"Мы полагаем, что стратегически потеря европейского рынка существенно повлияет на добычу и экспорт нефти, что пока компенсируется высокими мировыми ценами. Частично выбывающие объемы будут перенаправляться в Азию, что уже происходит", — уточняет эксперт.

"Однако полноценной замены может не произойти, — допускает она. — По крайней мере, в течение нескольких лет, что будет приводить к сокращению нефтегазовых доходов".

По итогам первого дня саммита Европейского Союза совет ЕС достиг принципиального согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против России относительно поставок морскими судами. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, новые санкции "немедленно" коснутся более чем двух третьих импортируемой в страны объединения нефти из России.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен еще более категорична. По ее словам, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90% российского сырья, импортируемого в настоящее время. Однако эти санкции должны быть юридически доработаны и приняты всеми странами — членами ЕС.

На "нефтегазовые" поступления приходится около половины российского экспорта и 30-40% доходов федерального бюджета (в январе-апреле 2022 года доля нефтегазовых доходов бюджета поднялась почти до 48%), напоминает Беленькая. По майскому прогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в текущем году в базовом сценарии сократится на 9,3%, в консервативном — на 17,2%. Прогноз сокращения добычи от министра энергетики Александра Новака более оптимистичен — 5-8%.