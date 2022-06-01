МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В ситуации сокращения или полной остановки поставок газа из России в европейские страны, Евросоюз будет вынужден искать другие, новые источники этого вида сырья. В беседе с агентством "Прайм" заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов оценил возможность наращивания поставок газа с Африканского континента. Австрийский канцлер рассказал о судьбе эмбарго на российский газ

Считается, что Африка — поистине бездонный источник разных полезных ископаемых, но это далеко не так. Основные запасы газа в Африке сосредоточены в 4 странах на севере и западе — в Алжире (18% от совокупных по Африке), Египте (17%), Ливии (11%) и Нигерии (43%).

"Большой ресурсный потенциал также имеет Мозамбик на востоке Африки и именно эта страна рассматривается Международным энергетическим агентством (МЭА) в качестве основного драйвера роста добычи газа на континенте. Однако основные газовые запасы этой страны расположены на глубоководном шельфе, что усложняет и удорожает разработку и освоение месторождений", — рассказал собеседник агентства.

Всего в Африке, по оценке компании BP, доказанные запасы в 2020 году составляли около 13 трлн куб м газа (7% от общемировых). В России доказанные запасы составляют свыше 37 трлн куб м (20%).

Колобанов отметил, что потребность Африки в газе — больше половины добытого на континенте: в 2020 году добыто 231 млрд куб м (6% общемировой) при потреблении 153 млрд куб м.

"Регион является крупным нетто-экспортером. В 2020 году страны Африки экспортировали 82,5 млрд куб м, преимущественно в виде СПГ (68%). Большая часть трубопроводных поставок газа была направлена в Европу: из Алжира 21,0 млрд куб м и из Ливии 4,2 млрд куб м. СПГ в Европу шел преимущественно из Нигерии (14,6 млрд куб м) и Алжира (13,9 млрд куб м)", — напомнил он. Польша видит перспективу в поставках сжиженного газа из Египта

Перспективы увеличения добычи газа в африканских странах есть (по разным оценкам в ближайшие 10 лет — на 30-50 млрд куб м), однако континент также активно развивается и увеличивает свое энергопотребление, поэтому экспортный потенциал может вырасти не столь значительно — на 15-25 млрд куб м. При этом основной прирост придется на СПГ-поставки из африканских стран, отдаленных от европейских стран.

В более долгосрочной перспективе 2050 года баланс газа по Африке в самом лучшем случае показывает стабилизацию экспортного потенциала на уровне около 110-120 млрд куб м, но такой вариант требует, по оценкам МЭА, свыше 900 млрд долл. инвестиций, т.е. более 30 млрд долл. в год. А за последние 5 лет средний годовой объем инвестиций в газовой отрасли стран Африки составил менее 15 млрд долл. в год.

Таким образом, без двукратного увеличения текущего уровня финансирования мировой рынок не получит существенного роста объемов газа из Африки. Кроме того, необходимо учитывать отложенный эффект от капитальных вложений из-за больших сроков обустройства морских месторождений и строительства экспортной инфраструктуры. Т. е. ждать придется 3-5 лет, как минимум.