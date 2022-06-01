МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. После резкого падения курса национальной валюты в марте рубль не только вернулся к докризисным позициям, но и достиг уровней, которые в последний раз наблюдались в 2018 году. В мае курс доллара на бирже падал ниже 56 рублей. Эксперт "БКС Мир инвестиций" Аяз Вильданов в беседе с агентством "Прайм" рассказал, что ждет национальную валюту дальше. Снижение курса евро чуть замедлилось к доллару

"Низкий спрос на валюту сформировался из-за мер по контролю за движением капитала и резкого сокращения импорта", — объяснил собеседник агентства поведение российской валюты.

Но на прошлой неделе рубль ослаб более чем на 10% и к концу торговой сессии 27 мая торговался на уровне 66.7 рублей за доллар. "Ослабление рубля стало результатом смягчения контроля за движением капитала — Минфин снизил долю валютной выручки, которую экспортеры должны продавать (с 80% до 50%), а также более мягкой денежно-кредитной политики — ЦБ на внеочередном заседании в четверг снизил ключевую ставку с 14% до 11%", — напомнил Вильданов.

В дальнейшем на курс рубля будут влиять:

— ситуация во внешней торговле,

— действия Минфина и Банка России.

В случае быстрого восстановления импорта, курсы иностранных валют к рублю могут перейти к росту.

"Однако ряд факторов, в том числе возможное дальнейшее сокращение импорта, неопределенность в отношении валютного рынка, а также сохранение обязательной продажи экспортерами выручки в иностранной валюте вполне могут вывести курс на отметку ₽55-60 за доллар", — подытожил он.