МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Украина за 2021 год экспортировала более 13 миллионов тонн зерна в год, поэтому не является основным поставщиком на мировом товарном рынке, пояснил агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. Путин назвал условия для экспорта удобрений и сельхозпродукции

По его словам, лидер на зерновом рынке мира — Россия (более 30 млн. тонн), далее следуют США и Канада (примерно по 26 млн. тонн) и Франция (более 19 млн. тонн).

"Заместить долю Украины в настоящее время смогут крупные страны-экспортеры, совместно увеличив экспорт зерна на 13 млн тонн", — добавил эксперт.

По его мнению, из-за выпадения украинского объема голода в мире не случится. Его может спровоцировать иная причина — отсутствие удобрений.

"Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада — морские порты попали под санкции", — пояснил Белхароев.

Основными покупателями удобрения являются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и Азии. Практически во всех странах мира плодородный слой земли исчерпан, без химических добавок обильной урожайности не будет.

Россия поставляет напрямую или через посредников пшеницу более чем в 100 стран. Основные покупатели зерна на мировом рынке — это Китай и Индонезия (10 млн. тонн), Египет (13 млн), Филиппины и Иран (по 7 млн. тонн) и Турция (8 млн. тонн).

"Так как все эти страны ограничительные меры Запада в отношении России не поддержали, с ними продолжается торговля в нормальном рабочем режиме", — уточнил эксперт.