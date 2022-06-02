МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. С апреля курс доллара США стал быстро укрепляться по отношению к китайскому юаню и валютам развивающихся стран. Эта тенденция объясняется подъемом процентной ставки Федрезерва и ожиданиями дальнейшего ужесточения. Следствием же чрезмерного укрепления доллара может стать кризис экономик развивающихся стран, пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Курс доллара укрепляется к евро и иене в среду утром

А все потому, что доллар — главная мировая резервная валюта. Две трети международного товарооборота осуществляются в долларах, на американскую валюту приходится 80 % валютно-обменных операций.

"Укрепление курса доллара приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков", — считает Степанова. Плюс у этих стран могут возникнуть проблемы с погашением их долларовых долгов.

На фоне рецессии мировой экономики это может привести к краху сбалансированности государственной долговой политики не только для развивающихся стран (прежде всего, Бразилия, Индия, Индонезия, ЮАР, Турция), но и для развитых (например, Италия), у которых уровень госдолга превышает 100 % ВВП, а темпы экономического роста значительно ниже ставок по госдолгу.

"Дополнительный риск связан с тем, что инвесторы активно выводят деньги из развивающихся и пограничных рынков, а также из рискованных активов в активы США", — подчеркнула эксперт.

И, наконец, по ее словам, укрепление курса американского доллара в сочетании со стремительным ростом мировых цен на продовольствие, удобрения и углеводороды увеличит риски для продовольственной безопасности, прежде всего, импортозависимых стран, а также усугубит бедность во многих регионах.