МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. 2022 год принес железнодорожному сектору новые вызовы. Прежние логистические цепочки стали неактуальными, а новые пока не выстроены. Необходима принципиальная модернизация инфраструктуры, а это, в свою очередь, упирается в деньги. Как и за счет чего обеспечить стабильность перевозок и развитие важнейших транспортных артерий — в материале агентства "Прайм". РЖД планируют назначить дополнительные поезда на юг на летний период

Правительство РФ утвердило с 1 июня повышение тарифов на 11% на железнодорожные перевозки грузов, а также временную отмену льгот на экспортные перевозки каменного угля сроком на три месяца. Как следует из распоряжения кабмина, опубликованного 28 мая, индексация не затронет тарифы на перевозку внутри России продовольственных товаров и минерально-строительных грузов, а также импортных потребительских товаров.

Большая часть вырученных средств пойдет на выполнение инвестпрограммы РЖД, которая долгие годы финансировалась в недостаточном объеме, в том числе, из-за того, что тарифы на перевозки повышались в пределах инфляции. Это объяснялось необходимостью поддержки населения и бизнеса — для многих поездки и перевозка грузов и без того были значимой статьей расходов.

Однако складывающаяся сейчас макроэкономическая ситуация ставит перед железнодорожным транспортом новые вызовы и задачи, заключающиеся в бесперебойном обеспечении продукцией внутреннего рынка и полном удовлетворении спроса на перевозки на наиболее востребованных сейчас экспортных направлениях, обеспечении надежности и безопасности перевозочного процесса.

Значимого увеличения доходов РЖД не ожидает, поскольку объем экспортных перевозок грузов снижается. По оценке Минэкономразвития, снижение погрузки в этом году может составить 7,3% к уровням прошлого года. РЖД ставит для себя задачу не допустить снижения более 5%, но даже в этом случае компания недополучит порядка 200 миллиардов рублей. При этом инфляция влияет на ее операционную и инвестиционную деятельность, как и в любом другом бизнесе.

Для обеспечения финансовой стабильности РЖД разработали и реализуют план по минимизации издержек. В нем прописаны оптимизационные мероприятия на 43 миллиарда рублей, дополнительно компания оптимизирует издержки еще на 46 миллиардов рублей.

Но этого не хватает, чтобы финансирование инвестпрограммы стало устойчивым. Доходная база сокращается, заемные средства дорожают, поэтому вопрос формирования минимально необходимой финансовой "подушки" для повышения надежности и доступности железных дорог становится весьма болезненным. Особенно это касается востребованного сейчас восточного направления. Все грузопотоки России разворачиваются на Восток, поэтому важно развивать и расширять провозные возможности. Ситуация, подобная прошлогодней, когда РЖД приостановила отправку грузов по Транссибу из-за рухнувшего моста, не должна повториться.

КТО КОГО СУБСИДИРУЕТ

По оценкам экспертов, для обеспечения провозной способности Восточного полигона (БАМ+Транссиб) на уровне 158 миллионов тонн к 2023 году необходимо привлечь не менее 131 миллиарда рублей. Единственная возможность сделать это — повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Сейчас они индексируются только в зависимости от инфляции и не учитывают множество иных факторов, оказывающих реальное влияние на экономику железнодорожного транспорта. Действующий порядок расчета индексации грузовых тарифов приводит к отставанию темпов изменения доходов от темпов роста ценовой нагрузки на расходы ОАО "РЖД".

Так, в 2022 году при установленной индексации железнодорожных тарифов 6,8% ожидаемый уровень среднегодовой инфляции составит 17 %. Не учтен серьезный рост цен на промышленную продукцию, включая топливо и металлургию, который оказывает дополнительное давление на операционный бюджет (+30 миллиардов рублей в 2022 году). Это повышает стоимость и ведет к росту стоимости реализации инвестиционных проектов. Только по проектам развития Восточного полигона в этом году дополнительно понадобится 120 миллиардов рублей.

Как следствие, сэкономленные на оптимизации и внедрении новых технологий средства РЖД вынуждена направлять на компенсацию роста операционных и инвестиционных затрат. Получается, что компания нивелирует часть инфляционной нагрузки на российскую экономику за счет своей оптимизации.

ОТКУДА ДЕНЬГИ

Правительство и федеральные органы исполнительной власти прорабатывают разные варианты компенсации тарифного "недобора" для обеспечения оперативной, слаженной и безопасной работы железнодорожного транспорта. Средний рост тарифов на грузовые перевозки на 11% по-прежнему существенно ниже прогноза инфляции. Повышаются тарифы РЖД на грузоперевозки

На фоне волатильности на валютном рынке такое повышение некритично, уверен президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. "Уровень индексации высокий, но не критический, особенно на фоне волатильности на валютном рынке. Кроме того, индексация не распространяется на перевозки строительных грузов и продовольствия", — заявил он РИА Новости.

По его словам, отмена льгот на перевозку каменного угля повлияет на объемы перевозок этой номенклатуры. Однако в условиях дефицита пропускных способностей недополученные объемы будут восполнены грузами второго и третьего тарифного класса, например нефть и нефтепродукты, зерно, удобрения, а также алюминий.

"В зависимости от конъюнктуры корректировка объемов с Кузбасского и Красноярского регионов может достигать 10-12%. По некоторым разрезам — 20%. При этом общие объемы перевозок угля снизятся не более чем на 3-5% за счет восполнения объемами компаний, работающих в границах Восточного полигона", — указал эксперт.

"Естественно, повышение не коснется ни пассажирских перевозок, так что переживать по поводу удорожания билетов не стоит, ни социальных грузов, таких как продовольственные товары и стройматериалы. Также не будет индексироваться импорт. Однако, если компромисс не будет найден, возникнет угроза стабильности железнодорожной сети, что потянет за собой структурные экономические сбои" — пишет в статье для издания "Эксперт" член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

По данным "Коммерсанта", за счет разнообразных мер, в том числе, тарифных, планируется дополнительно получить 120-160 миллиардов рублей. Из средств ФНБ монополия будет докапитализирована на 250 миллиардов рублей. Все это в совокупности должно обеспечить стабильную работу и высокие темпы инвестирования в развитие железнодорожной инфраструктуры с акцентом на стратегически важные проекты с высоким мультипликативным эффектом для всей российской экономики.

МЕДЛИТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ

Промедление с принятием компенсационных тарифных мер сопряжено с негативными экономическими последствиями не только для железнодорожного транспорта, но и для всех ключевых отраслей промышленности, полагают эксперты. "Если компромисс не будет найден, возникнет угроза стабильности железнодорожной сети, что потянет за собой структурные экономические сбои", — говорится в материале Разуваева.

Вероятно, правительство пойдет на субсидирование тарифов для ряда важных грузов, так, чтобы уменьшить инфляционный эффект, рассуждает экономист Василий Колташов в статье, опубликованной агентством "Регнум".

"С одной стороны решается задача обеспечения финансовой устойчивости работы РЖД, без урезания инвестиционных проектов. С другой стороны, мультипликативный эффект для экономики должны дать и другие проекты, для чего и разрабатываются механизмы субсидирования перевозок важных грузов, таких как металлы и продовольствие, например", — пишет он. В РЖД ожидают комплексных, а главное своевременных решений. Промедление пойдет во вред железнодорожной системе и всей экономике, уверен экономист.

Эксперты сходятся во мнении, что России в изменившихся условиях необходимо активизировать развитие транспортной системы. Она должна учитывать новые торговые реалии и политическую нестабильность. В любых условиях инвесторы и покупатели должны своевременно получать товары и иметь защиту от ценовых колебаний.

Президент Владимир Путин заявил, что сегодня восточное транспортное направление максимально востребовано и его загрузка гарантирована на годы вперед. Объемы грузоперевозок растут и на южных направлениях. "Важно видеть и понимать эту перспективу, прокладывать новые маршруты и готовить транспортные проекты, что называется, с запасом по мощности", — сказал глава государства на совещании о развитии транспортного комплекса РФ.

Уже на этапе проектирования нужно закладывать возможности для расширения и модернизации инфраструктуры, чтобы в сжатые сроки с минимальными затратами в будущем увеличить пропускную способность. Таким образом, вложения в транспорт, сделанные сегодня, сулят немалые экономические выгоды уже завтра.