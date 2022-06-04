МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Две крупнейшие экономики мира переживают сейчас далеко не лучшие времена, но можно с уверенностью сказать, что все самое худшее у них еще впереди. Об этом рассказал агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. CNN рассказал о дипломатической победе Владимира Путина

С одной стороны, объяснил он, сдуваются гигантские "пузыри" на Фондовом рынке США.

"Этот процесс плохо контролируем и есть риск, что пузыри лопнут", — считает Клопенко. В этом случае процесс падения может затянуться, по его расчётам, на несколько лет.

С другой стороны, продолжил он, и в Китае ситуация непростая: Поднебесная тоже сдувает "пузыри", но касаются они в первую очередь компаний, листингованных в США. Убытки инвесторов были огромны, а китайский рынок отправился в глубокое пике.

"И Китай не останавливается, продолжая наносить удары по своим и чужим, задействовав принцип нулевой терпимости к ковиду", — уточнил экономист.

Так уж сложилось, что взаимозависимость двух экономик весьма сильна: Китай — крупнейший держатель ценных бумаг США, США — крупнейший торговый партнер Китая. Любой удар одной стороны по другой незамедлительно наносит урон обеим экономикам, объяснил Клопенко. The Hill: Запад отчаянно хочет помириться с Россией

"Инвесторы из США уже в значительной степени вышли из Китая, теперь Китай начнет выход из экономики США, что обернется, скорее всего, непоправимым ущербом для США, да и для Китая тоже станет очень серьезной проблемой", — считает экономист. И борьба "титанов", по его мнению, станет проблемой и для экономик третьих стран.