МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Курс рубля становится все менее привязан к российской экономике, что существенно меняет ситуацию с ним и влияет на прогнозы, рассказал агентству "Прайм" аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Рубль падает в начале торгов во вторник

"Рубль, как и раньше, определяется разницей между экспортом и импортом. При этом раньше на него также влияли потоки капитала и покупка валюты Минфином по бюджетному правилу, а теперь два эти канала влияния на курс отсутствуют", — отметил собеседник агентства.

Сейчас экспорт вырос за счет подъема цен на нефть, газ, зерно и удобрения. При этом импорт сжался из-за санкционных ограничений и экономического спада. Разница между экспортом и импортом стала больше, что выразилось в укреплении рубля.

Возросшая разница между экспортом и импортом также позитивно влияет на экономику (напомним, что ВВП — это сумма потребления, инвестиций, госрасходов и разницы между экспортом и импортом). Текущая ситуация с волатильностью валют нетипична для России. В 1998-м, 2008-м, 2015-м годах экономический спад был вызван резким снижением цен на нефть, падением экспорта, оттоком капитала. Это приводило к ослаблению рубля.

Сейчас ситуация обусловлена беспрецедентными санкциями Запада, однако рост цен на нефть и другое сырье помогают сгладить экономический спад и укрепить рубль. "Высокие цены на нефть во многом компенсируют падение объемов экспорта и геополитический дисконт к эталонным сортам. Отток капитала, который раньше был одним из главных факторов ослабления рубля в кризис, теперь по большей части закрыт из-за жестких валютных ограничений и санкций Запада", — перечислил Васильев.

Помимо этого, в предыдущие кризисы российские компании и граждане спокойно сберегали в валюте, так как было доверие к доллару, евро, фунту, иене. Теперь это доверие во многом подорвано из-за санкций и рисков заморозки валютных активов на Западе.

Динамику курса рубля в краткосрочной перспективе будут определять цены на основные экспортные товары России, скорость восстановления импорта по мере налаживания новых цепочек поставок, меры властей по сдерживанию укрепления рубля, делает вывод эксперт.