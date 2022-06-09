МОСКВА, 9 июня — ПРАЙМ. Причина приостановки осуществлявшихся через Сбербанк платежей в китайских юанях — очевидно, временные затруднения, однако китайские структуры таким образом демонстрируют, что опасаются вторичных санкций, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег ИК "Арикапитал" Сергей Суверов. Сбербанк перестал проводить расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

"Скорее всего, это действительно временное затруднение, но с другой стороны — это демонстрация того, что китайские структуры всерьез опасаются вторичных санкций", — рассуждает эксперт.

Он не исключает, что китайская сторона может быть настроена на ограничение работы с Россией. "Тем не менее Сбербанк, скорее всего, найдет новый банк-корреспондент, — считает Суверов. — Приостановка расчетов в юанях затрагивает относительно небольшое количество клиентов — юридических лиц и практически не затрагивает розницу".

Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили РИА Новости в колл-центре "СберБизнес Центр ВЭД". В банке агентству подтвердили информацию, заявив, что работают с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов.

Сроки действия ограничения не называются. Юридическим лицам предлагается пользоваться услугами банков-партнеров или других уполномоченных кредитных организаций.