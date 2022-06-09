Экономист Лебединская: летом подешевеют курица и яйца, а также плодоовощная продукция
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Традиционно в начале лета на российских прилавках цены овощей и фруктов снижаются (исключение — прошлый год, когда морковь в июне стоила дороже, чем зимой). В этом году сезонное удешевление коснется плодоовощной продукции, отчасти яиц и мяса птицы, но значительным оно не будет, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Обычно сезон овощей начинается уже в мае, в этом году из-за погодных условий он начался позднее.
"Традиционное снижение цен коснется в первую очередь плодоовощной продукции, хотя для начала сезонной коррекции время еще не наступило. В этом году лето задерживается на три недели. Сезонную коррекцию можно ожидать не только на отечественную продукцию, но и на импортную", — объяснила она.
Этим летом цены на клубнику повысились год к году на 25-27%, хотя урожай в 2022 году на 26,6% больше. Удорожание связано с тем, что клубника — ягода нежная и не доедет до покупателя в обычном автомобиле. Для транспортировки требуется рефрижератор, это повышает затраты. Однако по мере появления нового урожая цены могут снизиться.
Летом традиционно дешевеет птицеводческая продукция: курица, яйца. "Снижение цен обычно составляет около 12-15%. Сейчас конъюнктурных предпосылок для существенного изменения цен на яйца нет", — рассказала Лебединская.
По прогнозу эксперта, борщевой набор вряд ли будет стоить существенно дороже лета прошлого года. "На рынок стали поступать продукты из Херсонской области, они несколько дешевле", — пояснила она. При этом динамика цен может корректироваться погодными условиями.
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