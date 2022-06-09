МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Традиционно в начале лета на российских прилавках цены овощей и фруктов снижаются (исключение — прошлый год, когда морковь в июне стоила дороже, чем зимой). В этом году сезонное удешевление коснется плодоовощной продукции, отчасти яиц и мяса птицы, но значительным оно не будет, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Россияне готовятся тратить больше денег на продукты питания

Обычно сезон овощей начинается уже в мае, в этом году из-за погодных условий он начался позднее.

"Традиционное снижение цен коснется в первую очередь плодоовощной продукции, хотя для начала сезонной коррекции время еще не наступило. В этом году лето задерживается на три недели. Сезонную коррекцию можно ожидать не только на отечественную продукцию, но и на импортную", — объяснила она.

Этим летом цены на клубнику повысились год к году на 25-27%, хотя урожай в 2022 году на 26,6% больше. Удорожание связано с тем, что клубника — ягода нежная и не доедет до покупателя в обычном автомобиле. Для транспортировки требуется рефрижератор, это повышает затраты. Однако по мере появления нового урожая цены могут снизиться.

Летом традиционно дешевеет птицеводческая продукция: курица, яйца. "Снижение цен обычно составляет около 12-15%. Сейчас конъюнктурных предпосылок для существенного изменения цен на яйца нет", — рассказала Лебединская.

По прогнозу эксперта, борщевой набор вряд ли будет стоить существенно дороже лета прошлого года. "На рынок стали поступать продукты из Херсонской области, они несколько дешевле", — пояснила она. При этом динамика цен может корректироваться погодными условиями.