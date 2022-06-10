МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Не менее 29% предложений биологически активных добавок к пище (БАД), предлагаемых российскими интернет-магазинами, маркетплейсами и площадками частных объявлений и имеющих несоответствия действующим требованиям к реализации БАД, содержат завышенную дозу активных веществ. Об этом рассказали агентству "Прайм" эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР).

Они отметили, что в 24% случаев несоответствие требованиям заключается в отсутствии свидетельства о госрегистрации, в 19% случаев — в наличии в продукции запрещенных в ЕАЭС веществ, а еще в 17% случаев описание предлагаемой продукции вводит потребителя в заблуждение, обещая недостижимые эффекты или эффекты в кратчайшие сроки, говорится в исследовании. Всего по итогам изучения десятков наиболее популярных интернет-ресурсов, где представлены БАД, в апреле-мае 2022 года, была сформирована база из 9441 предложения о продаже БАД, для которых выявлены несоответствия действующим требованиям.

"Мы можем констатировать некоторый рост предложения БАД, по которым госрегистрация не выявлена. Это ставит потребителя перед угрозой получить непредвиденные осложнения от приема этих средств. Проблема требует реагирования со стороны органов власти в виде изменения условий реализации продукции в Интернете, например, путем дополнения требованием о реализации только той продукции, которая прошла процедуру государственной регистрации (в тех случаях, когда регистрация требуется)", — сообщила Ксения Банникова, руководитель направления "Экономика несырьевого сектора".

Что касается запрещенных согласно регулированию ЕАЭС веществ, то эксперты ЦСР рассказали, что наиболее часто в препаратах содержатся трибулус (якорцы), ашваганда, гинкго билоба, пеларгония (герань), эфедра (хвойник). Встречаются случаи наличия сразу нескольких из перечисленных запрещенных веществ в одном препарате. Помимо этого, выявлены случаи предложения БАД, содержащих гормоны или лекарственные субстанции, таких как ДГЭА, прегненолон, винпоцетин, цитиколин, фенибут.

Чаще всего предложения БАД, содержащие несоответствия требованиям, выявлены в интернет-магазинах спортивного питания. На втором месте маркетплейсы, а на третьем — интернет-магазины товаров для здоровья.

Снижению объема предложения БАД, не соответствующих требованиям, может способствовать, в частности, введение более четких правил дистанционной торговли данной категорией товаров, что, помимо требования о реализации только зарегистрированной продукции, может в том числе включать требования о перечне обязательной информации, которая должна раскрываться потребителям и при дистанционной продаже БАД. Кроме того, одним из возможных шагов в регулировании, вероятно, может стать обновление требований на уровне ЕАЭС, действующих в отношении уровней дозировок витаминов и микроэлементов, а также запрещенных веществ, для отражение актуальной ситуации в развитии потребительских предпочтений. Речь идет о том, что часто потребители для восполнения недостающих витаминов и микроэлементов или при активных занятиях спортом намеренно приобретают БАД с завышенными дозировками или с отдельными запрещенными в ЕАЭС веществами.