МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Лекарства в отпускную аптечку каждый подбирает, исходя из личных особенностей, но есть некоторые препараты, которые должны быть в ней по умолчанию. Подробнее об этом рассказала агентству "Прайм" заместитель главного врача Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской, кандидат медицинских наук Мария Петина. Автоэксперт назвал опасную для водителей летнюю обувь

Лекарства от аллергии. "В путешествиях мы встречаем растения и животных, которых раньше не видели, пробуем новые фрукты и овощи, неизбежен контакт с насекомыми. Таким образом риск аллергических реакций возрастает", — отметила врач.

Лекарства от отравления. В отпуске некоторые пренебрегают мытьем фруктов, пробуя их на рынке, возможна реакция на местную воду — от пищевых отравлений помогут сорбенты.

Лекарства для снижения температуры тела. По словам эксперта, в период акклиматизации, при перегреве на солнце возможен подъем температуры — на помощь придут жаропонижающие лекарства.

"Важно помнить, что при повышении температуры тела более 2-х суток необходимо обратиться за медицинской помощью", — предупреждила Петина.

Средства от солнечных ожогов. Многие из нас во время отпуска стремятся максимально насладиться солнцем, проводят на открытом воздухе все свободное время — успокоить раздраженную кожу, по словам врача, помогут средства, содержащие пантенол, в виде спрея и крема.

Лекарства от укачивания. Переезды и перелеты часто сопровождаются "морской болезнью", важно не забыть препараты, помогающие вам в такой ситуации.

Обезболивающие. Головная боль, боль в спине может испортить долгожданный отпуск. "Не забудьте взять препараты, купирующие болевой синдром.

От порезов и травм. Положите в аптечку спиртовые салфетки, перекись водорода и лейкопластырь для обработки ран и ссадин", посоветовала Петина.

Лекарства для лечения хронических заболеваний. Если вы регулярно принимаете лекарственные препараты по назначению врача, следует взять с собой необходимое количество медикаментов из расчета дней отпуска. Россиян предупредили, какую черешню не нужно покупать

При этом не стоит забывать о том, что у всех лекарственных препаратов есть показания и противопоказания — перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

"В настоящее время разработаны приложения для телефонов, благодаря которым вы можете быть на связи с врачом, получать телемедицинские консультации при необходимости. Если нужно, их можно установить заранее", — порекомендовала Петина.