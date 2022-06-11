Врач Петина посоветовала, какие лекарства обязательно должны быть в аптечке для отпуска
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Лекарства в отпускную аптечку каждый подбирает, исходя из личных особенностей, но есть некоторые препараты, которые должны быть в ней по умолчанию. Подробнее об этом рассказала агентству "Прайм" заместитель главного врача Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской, кандидат медицинских наук Мария Петина.
Лекарства от аллергии. "В путешествиях мы встречаем растения и животных, которых раньше не видели, пробуем новые фрукты и овощи, неизбежен контакт с насекомыми. Таким образом риск аллергических реакций возрастает", — отметила врач.
Лекарства от отравления. В отпуске некоторые пренебрегают мытьем фруктов, пробуя их на рынке, возможна реакция на местную воду — от пищевых отравлений помогут сорбенты.
Лекарства для снижения температуры тела. По словам эксперта, в период акклиматизации, при перегреве на солнце возможен подъем температуры — на помощь придут жаропонижающие лекарства.
"Важно помнить, что при повышении температуры тела более 2-х суток необходимо обратиться за медицинской помощью", — предупреждила Петина.
Средства от солнечных ожогов. Многие из нас во время отпуска стремятся максимально насладиться солнцем, проводят на открытом воздухе все свободное время — успокоить раздраженную кожу, по словам врача, помогут средства, содержащие пантенол, в виде спрея и крема.
Лекарства от укачивания. Переезды и перелеты часто сопровождаются "морской болезнью", важно не забыть препараты, помогающие вам в такой ситуации.
Обезболивающие. Головная боль, боль в спине может испортить долгожданный отпуск. "Не забудьте взять препараты, купирующие болевой синдром.
От порезов и травм. Положите в аптечку спиртовые салфетки, перекись водорода и лейкопластырь для обработки ран и ссадин", посоветовала Петина.
Лекарства для лечения хронических заболеваний. Если вы регулярно принимаете лекарственные препараты по назначению врача, следует взять с собой необходимое количество медикаментов из расчета дней отпуска.
При этом не стоит забывать о том, что у всех лекарственных препаратов есть показания и противопоказания — перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
"В настоящее время разработаны приложения для телефонов, благодаря которым вы можете быть на связи с врачом, получать телемедицинские консультации при необходимости. Если нужно, их можно установить заранее", — порекомендовала Петина.
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