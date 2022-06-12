МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Существует несколько видов мошенничества, к которым относятся "бесплатное" обследование, навязывание платных медицинских услуг в государственных медицинских учреждениях, предоставление медицинских услуг на дому и ряд других. Об этом рассказывает агентству "Прайм" медицинский адвокат коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко. Россиян научили, как самому проверить качество питьевой воды

"Многие россияне уже получали звонки на свои телефоны от различных клиник (чаще стоматологических) с предложениями прийти на бесплатное обследование. По факту, когда пациент приходит в клинику, то его действительно осматривают, но после приема он получает план лечения, содержащий медицинские услуги, которые могут быть ему не показаны", — сказала эксперт.

При этом стоит помнить о том, что прием в клинике всегда является расходной частью медицинской организации, так как они оплачивают аренду помещения, коммунальные услуги и зарплату врача и другого персонала клиники. "Поэтому пациенту в обязательном порядке будут навязывать медицинские услуги, даже если они ему не нужны", — отметила Гриценко.

Еще одной разновидностью мошенничества является навязывание платных медицинских услуг в государственных медучреждениях.

Если при обращении за медицинской помощью, вы не можете ее получить, потому что вам говорят, что по ОМС это возможно, но в конкретном медучреждении этого нет, то это тоже можно считать мошенничеством. На сайте Минздрава опубликованы конкретные сроки получения медицинских услуг, отмечает эксперт.

"Часто указывают на то, что такие виды медицинской помощи, как медицинская реабилитация, паллиативная помощь, различные виды диализа, экстракорпоральное оплодотворение не входят в программу ОМС. Это неверно, все эти виды медицинской помощи оказываются населению по программе ОМС", — утверждает юрист.

Также урегулированы сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме. Например, проведения компьютерной томографии, рентгенографические исследования — должны быть предоставлено в течение 14 дней, а специализированная медицинская помощь — в течение 30 дней с момента выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, указывает Гриценко.

Что касается навязывания дополнительных услуг и анализов в частных клиниках, то, по словам адвоката, бытует мнение, что при обращении в коммерческую клинику будет назначено много ненужных анализов и исследований. Иногда это действительно так. Дело в том, что с целью получения максимального чека врачи "будут стремиться назначить анализы, которые не навредят, но диагноз можно поставить при применении только одного вида исследования".

Иногда пациентов просят сдать некоторые анализы повторно, несмотря на то, что у них есть результаты из других клиник. В качестве обоснования врач говорит, что может доверять только тем врачам, с кем он работает. Когда пациента заставляют несколько раз в месяц, например, делать КТ, хотя это ничего, кроме вреда не принесет, это вызывает сомнение, считает эксперт.

Случаются также ситуации, когда врачи предлагают оплатить медицинские услуги им на личную банковскую карту. Пациентам всегда надо помнить, что принятие оплаты на карточку врачу — это незаконно. Даже при получении платных услуг все оплаты необходимо производить на расчётный счет медицинской организации.

"В противном случае, вас могут попросить оплатить услугу повторно, а в случае получения некачественных медицинских услуг, пациент будет лишен возможности получить свои деньги обратно", — предупреждает Гриценко. Врач объяснил, как правильно собрать аптечку в отпуск

По мнению специалиста, следует остерегаться и предоставления любых медицинских услуг на дому. Сейчас Интернет пестрит рекламой о том, что врач может приехать куда угодно и оказать любой вид медицинских услуг. Однако следует знать, что большинство видов медицинских услуг оказываются в помещении клиники.

"Дело в том, что существуют нормы оснащения медицинского кабинета, такие, как освещение, метраж, применение определенных материалов при ремонте. В порядках оснащения указаны обязательные виды медицинского оборудования, которые должны быть в кабинете и, конечно же, необходимы аптечки для оказания первой помощи. Перевозка дорогостоящего оборудования в машине домой пациенту может повлиять на качество исследования и в конечном счете привести к неправильному назначению лечения", — заключила медицинский адвокат.