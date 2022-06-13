МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Среди основных факторов ослабления доллара можно выделить три. Их перечислила агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Эксперт объяснил, чего ожидать от курса рубля на следующей неделе

Первый — это отечественные существенное сокращение импорта в страну из-за санкций и обрыва транспортно-логистических цепочек.

Второй причиной, по ее мнению, является замораживание банковских счетов за границей и появление риска блокировки денежных средств на валютных счетах иностранных банков.

"К тому же в России невыгодно стало держать валюту на банковском вкладе по причине фактической отрицательной ставки по вкладу (комиссия по обслуживанию счета больше, чем сама ставка по вкладу)", — убеждена Скрыль.

Третьей причиной можно назвать продолжающийся застой в туристической деятельности сначала из-за пандемии, потом из-за ограничений в осуществлении полетов гражданской авиации.

"Все это оказывает давление на доллар, снижает спрос на него, тем самым ослабляя его значимость на валютном рынке", — резюмировала эксперт.