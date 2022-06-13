МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Среди основных факторов ослабления доллара можно выделить три. Их перечислила агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.
Первый — это отечественные существенное сокращение импорта в страну из-за санкций и обрыва транспортно-логистических цепочек.
Второй причиной, по ее мнению, является замораживание банковских счетов за границей и появление риска блокировки денежных средств на валютных счетах иностранных банков.
"К тому же в России невыгодно стало держать валюту на банковском вкладе по причине фактической отрицательной ставки по вкладу (комиссия по обслуживанию счета больше, чем сама ставка по вкладу)", — убеждена Скрыль.
Третьей причиной можно назвать продолжающийся застой в туристической деятельности сначала из-за пандемии, потом из-за ограничений в осуществлении полетов гражданской авиации.
"Все это оказывает давление на доллар, снижает спрос на него, тем самым ослабляя его значимость на валютном рынке", — резюмировала эксперт.