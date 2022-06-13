МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Бесплатные детские лагеря по-прежнему существуют: для организации летнего отдыха ребенка необходимо соответствовать ряду условий и собрать необходимые документы. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры частного права ИГУиП ГУУ Олег Попов.

По его словам, заявку на получение путевки в детский лагерь может оформить любой гражданин России: родитель, опекун или попечитель ребенка от 6 до 18 лет, проживающего в выбранном регионе. Для этого необходимо подтвердить право на бесплатное получение путевки. По словам юриста, приоритет у льготных категорий:

cироты, дети без опеки, дети с хроническими заболеваниями, которые находятся в стационарных учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах, приютах;

дети-инвалиды, а также сопровождающее их лицо;

дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума;

дети с тяжелыми заболеваниями, инвалиды и пострадавшие от экологических и техногенных катастроф;

отличники, победители олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов;

дети из многодетных семей;

дети погибших военнослужащих;

другие категории детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Эксперт отмечает, что в одном лагере могут отдохнуть несколько детей из одной семьи. При этом ограничений по получению бесплатных путевок нет, их можно получать хоть каждый год, если подошла ваша очередь.

По региональной квоте или в партнерстве с организаторами тематических смен бесплатными путевками поощряются дети, добившиеся выдающихся результатов в учёбе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Для этого нужно создать профиль в системе «Путёвка», вписать свои достижения и дождаться приглашения. Врач объяснил, как правильно собрать аптечку в отпуск

Также, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 года, дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав Арктической зоны, c 2022 года смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Путевки будут доступны школьникам с 5-го по 8-й классы. Длительность поездки — от 7 до 21 дня.

Как подчеркивает Попов, для получения бесплатной путевки в детский лагерь в 2022 году необходимо получить выписку из медицинской карты ребенка в поликлинике, а также собрать оригиналы и копии ряда документов. Затем необходимо записаться на подачу документов в свой отдел соцзащиты или МФЦ.

"После передачи документов специалистам ждите сообщения или звонка. Если случится так, что в наличии будет горящая путевка, вас должны оповестить об этом не менее чем за 5 дней", — предупреждает юрист.

В этом году продолжает работать программа детского кешбэка, предполагающая возврат до 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря. Максимальная сумма компенсации — 20 тысяч рублей. Условия прежние: родитель оплачивает путевку с карты "Мир" и получает на нее возмещение в течение пяти рабочих дней.