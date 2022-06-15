МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. После ареста валютных резервов России возрос спрос центробанков развивающихся стран на альтернативные доллару и евро инструменты (юань, золото). Можно ожидать, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы, однако есть те, кто все же ограничивает рост цен, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Вклады, валюта или золото? Как уберечь сбережения от инфляции

Согласно оценке Всемирного совета по золоту (WGC, World Gold Council), за первые четыре месяца года больше всех золота купили Египет (44 тонны), Турция (42,5 т), Индия (7,2 т), Аргентина (7 тонн). В целом больше всего золота в резервах хранят США (8 134 т или 69% резервов), Германия (3 358 т, 68%), Италия (2 452 т, 65%), Франция (2 437 т, 60%), Россия (2 299 т, 22%).

"Поддержку ценам на золото оказывают ожидания глобальной рецессии в сочетании с рекордной инфляцией, геополитическая напряженность (конфликт на Украине, спор США и Китая из-за Тайваня), вероятная перестройка глобальной финансовой системы с уменьшением влияния доллара и повышением влияния региональных валют, включая юань, рубль, рупия", — убежден Васильев.

Главным фактором динамики цены на золото, по его мнению, является спрос со стороны инвесторов. Золото конкурирует с другими защитными активами — депозитами в долларах и казначейскими облигациями США. Поэтому чем крепче позиции доллара и чем выше процентные долларовые ставки, тем ниже спрос на золото, и наоборот.

"В последние месяцы цена на золото снижается из-за укрепления доллара в мире и роста процентных долларовых ставок из-за ужесточения монетарной политики ФРС для борьбы с рекордной за 40 лет инфляцией в США (выше 8%)", — считает Васильев.

Васильев считает, что в ближайшие месяцы золото останется под давлением, так как ФРС продолжит повышать ставку (до 3% к концу года) и изымать долларовую ликвидность в рамках программы количественного ужесточения ($0,5 трлн до конца года).

"Ожидаемый целевой диапазон по золоту до конца года $1760-1950 за тройскую унцию", — уверен эксперт.