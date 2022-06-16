МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Интерес к пополнению резервов в золоте со стороны развивающихся стран объясняется желанием "подложить соломки" на случай очередного кризиса и снижением доверия к мировым валютам — доллару и евро. К чему в перспективе способна привести такая тенденция и что будет с ценами на золото, разбирался "Прайм".

Согласно оценке Всемирного совета по золоту (WGC, World Gold Council), за первые четыре месяца года больше всех золота купили Египет (44 т), Турция (42,5 т), Индия (7,2 т), Аргентина (7 т). В целом больше всего золота в резервах хранят США (8 134 т или 69% резервов), Германия (3 358 т, 68%), Италия (2 452 т, 65%), Франция (2 437 т, 60%), Россия (2 299 т, 22%).

ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО

В конце ХХ-начале ХХI века большинство стран делали сбережения в долларах, а затем и евро. Золотой запас был далеко не основным элементом золотовалютных резервов, рассказал доцент Института мировой экономики и права РУДН Владимир Григорьев.

Перемены в судьбе золота наступили в 2008 году после кризиса, когда государства задумались о том, что класть все яйца в одну корзину не стоит. Центробанки развитых стран перестали продавать золото из резервов, хотя до этого продавали очень активно, уменьшая его долю. Единственным исключением стала Германия, продавшая 45,8 кг. А наиболее богатые развивающихся страны (Россия, Индия, Китай) стали увеличивать долю золота в своих резервах.



Активное развитие эта тенденция получила после заморозки валютных резервов России странами Запада, указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Именно этим объясняется спрос центробанков развивающихся стран возрос на альтернативные доллару и евро инструменты (юань, золото).

И такая тенденция, по мнению Васильева, сохранится. "Поддержку ценам на золото оказывают ожидания глобальной рецессии в сочетании с рекордной инфляцией, геополитическая напряженность (конфликт на Украине, спор США и Китая из-за Тайваня), вероятная перестройка глобальной финансовой системы с уменьшением влияния доллара и повышением влияния региональных валют, включая юань, рубль, рупию", — убежден он.

Но цель золотых закупок — не только диверсификация резервов, полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Это защита от инфляции и снижение рисков волатильности, поскольку золото не является валютой и его курс не подвержен столь резким колебаниям, считает эксперт.

ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

Крупнейшими покупателями золота в государственные резервы были Египет, Турция и Индия. "Список этих стран почти совпадает со списком государств, не поддержавших антироссийские санкции", — отмечает директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов. Возможно, не случайно и то совпадение, что Турция и Египет еще являются одними из крупнейших потребителей российской пшеницы.

По его мнению, рост золотых запасов может быть связан с планируемым отказом от расчетов в долларах или евро за зерно. И хотя одним из обсуждаемых вариантов ухода из долларовых расчетов является переход на расчеты в национальных валютах, но и бартерная система — с расчетами золотом многих бы устроила.

Смена вектора и рост доли золота в резервах России и других ведущих стран, не входящих в "коллективный Запад", свидетельствует о том, что центробанки этих стран сейчас доверяют золоту больше, чем фиатным валютам. "И на всякий случай готовятся к ситуации такого кризиса, когда золото может оказаться в роли чрезвычайных и самых надежных мировых денег", — подчеркнул Григорьев.

ЦЕНОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

По мнению Васильева, главным фактором динамики цены на золото является спрос со стороны инвесторов. Золото конкурирует с другими защитными активами — депозитами в долларах и казначейскими облигациями США. Поэтому чем крепче позиции доллара и выше процентные долларовые ставки, тем ниже спрос на золото. Наоборот, в последние месяцы цена на золото снижается из-за укрепления доллара в мире и роста процентных долларовых ставок из-за ужесточения монетарной политики ФРС для борьбы с рекордной за 40 лет инфляцией в США (выше 8%).

Васильев считает, что в ближайшие месяцы золото останется под давлением, так как ФРС продолжит повышать ставку (до 3% к концу года) и изымать долларовую ликвидность в рамках программы количественного ужесточения ($0,5 трлн до конца года). "Ожидаемый целевой диапазон по золоту до конца года $1760-1950 за тройскую унцию", — уверен эксперт.

"Есть опасение, что цена на золото может откатиться с текущих 1850 до 1600 — 1700 долларов за тройскую унцию, но большинство аналитиков склоняются к мнению, что золото, скорее, подорожает еще — до 2500 долларов за унцию к 2025 году", — уточнил Переславский. Стало быть, по его словам, спрос будет только расти.

На период перестройки мировой финансовой системы, попыток ухода от доллара, тенденция увеличения золотых запасов стран только усилится, резюмирует доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.