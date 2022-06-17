МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российский рубль сумел найти равновесный курс, который соответствует диапазону 56,3-57,3 руб. за доллар. Однако представители российской власти заявляли, что для страны необходимо, чтобы курс нацвалюты составлял около 70 рублей за доллар. О том, чего ждать от курса российской валюты дальше, в беседе с агентством "Прайм" рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. После негативного старта торгов рубль перешел к умеренному укреплению

"Рубль сумел найти равновесия в диапазоне 56,3-57,3 рубля за доллар, волатильность котировок уменьшилась, агрессивных продаж инвалюты не наблюдается. Однако импорт по-прежнему слабо восстанавливается, что обуславливает низкий спрос на инвалюту. При этом, несмотря на отмену обязательной продажи экспортной выручки, наверняка экспортеры продолжают ее реализовывать, как для покрытия внутрироссийских расходов, так и для уплаты налогов", — отметил собеседник агентства.

Также стоит помнить о приближении очередного налогового периода, он окажет дополнительную поддержку рублю. Многие компании опасаются держать инвалюту на своих счетах из-за санкционных рисков, а также связанных с ними возможных проблем по осуществлению валютных транзакций.

С другой стороны, ситуация на мировых рынках ухудшается из-за необходимости быстрого ужесточения монетарной политики центробанков для борьбы с высокой инфляцией. Это способно усугубить экономические проблемы, что ударит по глобальному спросу на сырье, которое из-за этого может всерьез и надолго подешеветь.

"В результате рубль потеряет защиту от большой геополитической неопределенности и жестких санкций. Поэтому, если мировые рынки продолжат падать, ускорив снижение цен на нефть и другое сырье, это сократит приток инвалюты в страну, вернув доллар намного выше 57 рублей", — подытожил он.