МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Де-факто после полноценного запуска поставок через параллельный импорт могут подешеветь чуть ли не все товары, которые последние несколько месяцев либо завозились в минимальном количестве, либо не завозились вообще. Об этом рассказал "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов. Россиянам назвали лучший способ приумножить сбережения

По его словам, речь пойдет о запчастях для автомобилей, причем не только легковых, но и коммерческих, особенно если речь о специфических поломках с теми деталями, которые крайне редко заказываются.

"Постепенно будет дешеветь сетевое оборудование, но здесь могут возникнуть большие проблемы с гарантийным обслуживанием и тем фактом, что оно может быть настроено под другое государство", — считает Оганезов. И пока Китай не начал компенсировать выход с российского рынка брендов типа Nokia или Ericsson, этот вопрос будет крайне актуален.

По его мнению, будут дешеветь стройматериалы и материалы для отделки, которые импортировались из Европы — от сантехники до плитки и мрамора.

При этом надо понимать, по словам Оганезова, что цены не вернутся на докризисный уровень. И тому препятствием станет уже ритейл, который будет создавать искусственный дефицит товаров, но со временем, по мнению эксперта, эта тенденция канет в прошлое.

"Как пример такого кейса, можно рассмотреть истории, когда в Россию привозили технику Apple до официального релиза и продавали втридорога. Плюс-минус такая же история может сложиться и сейчас", — заключил Оганезов.