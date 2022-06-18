МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Де-факто после полноценного запуска поставок через параллельный импорт могут подешеветь чуть ли не все товары, которые последние несколько месяцев либо завозились в минимальном количестве, либо не завозились вообще. Об этом рассказал "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов.

Личные финансы

Россиянам назвали лучший способ приумножить сбережения

По его словам, речь пойдет о запчастях для автомобилей, причем не только легковых, но и коммерческих, особенно если речь о специфических поломках с теми деталями, которые крайне редко заказываются.

"Постепенно будет дешеветь сетевое оборудование, но здесь могут возникнуть большие проблемы с гарантийным обслуживанием и тем фактом, что оно может быть настроено под другое государство", — считает Оганезов. И пока Китай не начал компенсировать выход с российского рынка брендов типа Nokia или Ericsson, этот вопрос будет крайне актуален.

По его мнению, будут дешеветь стройматериалы и материалы для отделки, которые импортировались из Европы — от сантехники до плитки и мрамора.

При этом надо понимать, по словам Оганезова, что цены не вернутся на докризисный уровень. И тому препятствием станет уже ритейл, который будет создавать искусственный дефицит товаров, но со временем, по мнению эксперта, эта тенденция канет в прошлое.

"Как пример такого кейса, можно рассмотреть истории, когда в Россию привозили технику Apple до официального релиза и продавали втридорога. Плюс-минус такая же история может сложиться и сейчас", — заключил Оганезов.