Москва, 21 июня — ПРАЙМ. Существуют три варианта получения пенсионных выплат в случае, если получатель на время покинул место постоянного проживания, например — проживает на даче. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Путин предложил досрочно назначать пенсии многодетным отцам

Первый вариант — это оформить доверенность на получение пенсии кем-то из родственников. В этом случае, по словам специалиста, близкий человек сможет получить пенсию в кассе "Почты России" и потом передать ее пенсионеру.

Второй вариант — открыть банковский счет и получать пенсию на карту. Это не всегда удобно в отдаленных районах ввиду отсутствия банкоматов, однако банковские карты принимают сегодня практически повсеместно, отмечает Соловьев.

И, наконец, третий вариант — написать заявление в свое почтовое отделение о получении пенсии через кассу. "Это возможно в том случае, если доставка пенсии была оформлена через отделения "Почты России", и у гражданина нет возможности ожидать почтальона в установленный день дома", — говорит эксперт.

"Необходимо отметить, что каждый пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии и выплат, и подать соответствующее заявление. Проще всего это сделать через "Личный кабинет гражданин" на сайте ПФР, выбрав раздел "Пенсии — "Подать заявление о доставке пенсии". Лично заявку можно подать в клиентской службе ПФР по месту жительства или МФЦ", — указывает юрист.