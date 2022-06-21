МОСКВА, 21 июня — ПРАЙМ. Согласно статье 113 Трудового кодекса РФ, работа в выходные и нерабочие праздничные дни в нашей стране официально запрещена. Однако Кодекс предусматривает ряд исключений, рассказывает агентству "Прайм" доцент факультета права НИУ ВШЭ Фатима Сулейманова. Эксперт рассказал, как получить больше отпускных

Так, работодатель может привлечь сотрудника к работе в выходной день при получении от него письменного согласия, а также при учете мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. "А в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит нормальная работа организации или ее структурного подразделения, можно обойтись без мнения профсоюза. Но при этом обязательно получение письменного согласия работника", — указывает эксперт.

Существует также ряд ситуаций, когда сотрудники могут быть привлечены к работе в выходные или нерабочие праздничные дни без их согласия: в случае угрозы или устранения последствий катастрофы, производственной аварии, стихийного бедствия, в период военного положения, для предотвращения несчастного случая или при угрозе сохранности имущества работодателя, а также государственной или муниципальной собственности и др. (ст.113 ТК РФ).

Однако, по словам юриста, и в этой ситуации есть категории работников, которых без их согласия вызвать на работу в выходной день не получится: женщины с детьми до трех лет, инвалиды, а также родители, воспитывающие детей без супруга, многодетные родители, родители детей-инвалидов, ухаживающие за больными родственниками работники. Эти сотрудники могут отказаться от выхода на работу даже в предусмотренных исключительных случаях, подчеркивает Сулейманова.

Если же они готовы приступить к работе, то работодатель обязан под роспись ознакомить их с правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день, а также получить подтверждение отсутствия у них медицинских противопоказаний для такой работы.

"А вот беременных женщин и несовершеннолетних работников (за исключением творческих работников и спортсменов) "вызвать на работу" в выходной или праздник не получится, даже если они сами на этом настаивают", — предупреждает юрист.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни должно быть оформлено письменным распоряжением работодателя, в котором указывается причина привлечения (если она существенна), перечень привлекаемых работников и указание, было ли учтено мнение профсоюзной организации (если требуется). Минтруд отметил рост напряженности на российском рынке труда

Трудовым кодексом не утверждена единая форма согласия сотрудника на выход на работу в нерабочее время. Однако для предотвращения спорных ситуаций юрист рекомендует обязательно отразить в нем следующую информацию: причину привлечения к работе в выходной день и предполагаемую дату; факт согласия работника, факт ознакомления работника с уведомлением, выбранную работником форму компенсации.

"Ведь за неудобство работы в такие дни закон предусматривает на выбор работника повышенную оплату, чаще всего в двойном размере, или дополнительный выходной день, — говорит Сулейманова. — Причем отгул предоставляется на полный день, даже если в выходной выполнение рабочих обязанностей заняло несколько часов. А вот оплачиваются только фактически отработанные часы".