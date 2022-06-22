МОСКВА, 22 июня — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Экономические вызовы, стоящие перед объединенной Европой, усугубляются проблемами в финансовой сфере. Многие европейские лидеры привычно обвиняют в своих сложностях Россию. Однако так ли трудно разобраться в причинах этой ситуации? По самому уязвимому месту. Что ждет Европу после "путинских ударов"

"ДОЛЖОК!"

Резкий рост на текущей неделе купонных ставок по облигациям нескольких европейских стран, прежде всего третьей экономики ЕС, Италии, реанимировал ожидания полномасштабного экономического кризиса в Европе.

Наблюдатели отмечают: ситуация напоминает европейский долговой кризис, начавшийся в 2009 году, сразу же после глобального кризиса. Тогда над финансовым сектором ЕС нависла серьезная угроза, и спасло лишь беспрецедентное по масштабам рефинансирование долга Греции. Однако сейчас возможность решить задачу таким способом представляется гораздо менее вероятной.

Годовая ставка 10-летних облигаций Италии сильно тревожит экспертов: в июне она резко выросла, заметно повысившись относительно "образцовой" по меркам ЕС ставки долга Германии (которая, к слову, тоже показывала в текущем месяце все большую доходность).

ИНФЛЯЦИЯ

Председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард объявила о решении регулятора повысить ставку рефинансирования на 25 базовых пунктов (0,25 процентного пункта) на заседании в июле. Более того, в сентябре ставка должна быть повышена еще раз. Решение принято на фоне беспрецедентных для зоны евро скачков годовой инфляции за последние 10 лет: до 8,1% в мае текущего года с 7,4% в апреле при целевом уровне ЕЦБ 2%.

Привычно объяснив причину всех экономических бед Европы действиями России на Украине и пафосно обозвав назревавшую восемь лет специальную военную операцию (СВО) "необоснованной агрессией", брюссельская чиновница не уточнила, как именно происходящее связано со сверхмягкой денежной политикой ЕС, в рамках которой регулятор с 2014 года удерживал отрицательные ставки по банковским депозитам.

Впрочем, нынешние действия ЕЦБ едва ли способны решить и более насущную для Европы, долговую проблему.

ВИНОВАТОГО ИСКАТЬ НЕ НАДО

Вырисовывается крайне сложная и без преувеличения беспрецедентная для Европы картина: с одной стороны — инфляция, с которой пусть и запоздало, но пытается бороться Брюссель. С другой — назревающий долговой кризис в наиболее проблемных странах-заемщиках в ЕС. Крах мирового порядка: зачем центробанки сметают золото

Российские эксперты настаивают: Европа сама виновата в происходящем. Именно санкции против РФ, к которым европейцы присоединились, проигнорировав тот факт, что Россия — крупнейший поставщик сырьевых товаров широкого спектра и продовольствия, стали основной причиной разгона в 2022 году инфляции в ЕС, мощные предпосылки для которой возникли еще годом ранее, с началом энергетического кризиса, объявшего Европу и Азию.

Впрочем, не только российские специалисты склоняются к такому выводу.Так, авторитетное американское издание Business Insider на днях недвусмысленно заявило: "Нефтяные рынки ждет "безумно тяжелое" лето, поскольку добыча в России падает из-за санкций ЕС".

А резкое ухудшение на прошлой неделе ситуации на европейском рынке природного газа из-за сокращения поставок по "Северному потоку" в условиях отсутствия реальных перспектив компенсации "выпавших" объемов за счет альтернативных трубопроводов еще более осложнило решение стоящих перед ЕС задач. Достаточно уже того, что пополнять подземные хранилища газа (ПХГ) в регионе, вполне вероятно, предстоит за счет увеличения закупок на спотовом рынке, по более высоким ценам. Еще один вариант — "реанимирование" угольной генерации, от которой Европа на протяжении многих лет старательно пыталась уйти в соответствии с принципами "зеленой энергетики". Впрочем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сразу же призвала Европу не возвращаться к "грязным" источникам энергии, как только Германия и Австрия объявили о возвращении в эксплуатацию своих угольных ТЭЦ.

"Пока нет инвестиций в новые предприятия по производству сжиженного газа и регазификационные терминалы, пока нет понимания, где возьмется газ, на европейском рынке будет наблюдаться его дефицит", — говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Кроме того, если раньше европейцы говорили, что инвестиции в новые углеводородные проекты — это чуть ли не преступление, не ясно, с какой стати инвесторы сейчас начнут вкладывать средства в новые проекты, удивляется эксперт. При этом цены растут, отмечает он.

"Цена в диапазоне 25-30 долларов за миллион БТЕ стала нормой, — говорит Симонов. — Но это чистое безумие для европейцев".

НЕСТИ БРЕМЯ

ЕС предстоит взять на себя все бремя собственной политики, указывает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В Европе и так огромная дороговизна товаров и услуг, а также высокие налоги, напоминает он. И своими действиями ЕС усугубляет ситуацию.

"Получается, что все дорожает еще сильнее, — рассуждает эксперт. — И главное — растет стоимость продукции, которая в результате становится неконкурентной на мировом рынке". Поскольку в результате этой политики выясняется, что европейские экономики просто не вписываются в новые реалии мировой торговли, глобальных экономических отношений, то можно говорить про раннюю стадию экономического кризиса, полагает Колташов.

НЕУДАЧНАЯ РЕЦЕПТУРА

Более того, в Европе, вполне возможно, уже назревает социально-политический взрыв, допускает он. Эксперт приводит в пример ситуацию во Франции, где, по его выражению, "провалилась рецептура" действующего президента Эммануэля Макрона из-за крайне неудачной внешней политики, что усугубляется еще более неудачной внешней. Европейские перспективы: без российского газа и продовольствия

"Такая же проблема у Шольца, который полностью обесценил приход к власти в Германии социал-демократов, — рассуждает эксперт. — И так — по всей Европе, потому что прежние партии региона, ориентированные на Брюссель, Вашингтон и Лондон, показали себя как партии усугубления проблем".

"Но тут возникает другой вопрос: а какие политические силы придут им на смену? Имеются ли другие движения, готовые их заместить? Может, это будут какие-либо левые или даже социал-консервативные партии?" — задается вопросами Колташов.

ДРУГИЕ ЦЕНТРЫ

И наоборот, далеко за пределами Европы, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), усиливаются позиции новых центров экономического развития, в первую очередь — Индии и Китая, напоминает Колташов. Эти страны получают, например, российскую нефть с дисконтом. Они будут получать все больше природного газа из России. "Не говоря уже о таких ресурсах, как зерно и продовольствие", — уточняет эксперт. И для них нет "моральной проблемы" платить за все это рублями, говорит он.