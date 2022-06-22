Жесть без нефти. Европейцам пообещали безумное лето из-за санкций
МОСКВА, 22 июня — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Экономические вызовы, стоящие перед объединенной Европой, усугубляются проблемами в финансовой сфере. Многие европейские лидеры привычно обвиняют в своих сложностях Россию. Однако так ли трудно разобраться в причинах этой ситуации?
"ДОЛЖОК!"
Резкий рост на текущей неделе купонных ставок по облигациям нескольких европейских стран, прежде всего третьей экономики ЕС, Италии, реанимировал ожидания полномасштабного экономического кризиса в Европе.
Наблюдатели отмечают: ситуация напоминает европейский долговой кризис, начавшийся в 2009 году, сразу же после глобального кризиса. Тогда над финансовым сектором ЕС нависла серьезная угроза, и спасло лишь беспрецедентное по масштабам рефинансирование долга Греции. Однако сейчас возможность решить задачу таким способом представляется гораздо менее вероятной.
Годовая ставка 10-летних облигаций Италии сильно тревожит экспертов: в июне она резко выросла, заметно повысившись относительно "образцовой" по меркам ЕС ставки долга Германии (которая, к слову, тоже показывала в текущем месяце все большую доходность).
ИНФЛЯЦИЯ
Председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард объявила о решении регулятора повысить ставку рефинансирования на 25 базовых пунктов (0,25 процентного пункта) на заседании в июле. Более того, в сентябре ставка должна быть повышена еще раз. Решение принято на фоне беспрецедентных для зоны евро скачков годовой инфляции за последние 10 лет: до 8,1% в мае текущего года с 7,4% в апреле при целевом уровне ЕЦБ 2%.
Привычно объяснив причину всех экономических бед Европы действиями России на Украине и пафосно обозвав назревавшую восемь лет специальную военную операцию (СВО) "необоснованной агрессией", брюссельская чиновница не уточнила, как именно происходящее связано со сверхмягкой денежной политикой ЕС, в рамках которой регулятор с 2014 года удерживал отрицательные ставки по банковским депозитам.
Впрочем, нынешние действия ЕЦБ едва ли способны решить и более насущную для Европы, долговую проблему.
ВИНОВАТОГО ИСКАТЬ НЕ НАДО
Вырисовывается крайне сложная и без преувеличения беспрецедентная для Европы картина: с одной стороны — инфляция, с которой пусть и запоздало, но пытается бороться Брюссель. С другой — назревающий долговой кризис в наиболее проблемных странах-заемщиках в ЕС.
Российские эксперты настаивают: Европа сама виновата в происходящем. Именно санкции против РФ, к которым европейцы присоединились, проигнорировав тот факт, что Россия — крупнейший поставщик сырьевых товаров широкого спектра и продовольствия, стали основной причиной разгона в 2022 году инфляции в ЕС, мощные предпосылки для которой возникли еще годом ранее, с началом энергетического кризиса, объявшего Европу и Азию.
Впрочем, не только российские специалисты склоняются к такому выводу.Так, авторитетное американское издание Business Insider на днях недвусмысленно заявило: "Нефтяные рынки ждет "безумно тяжелое" лето, поскольку добыча в России падает из-за санкций ЕС".
А резкое ухудшение на прошлой неделе ситуации на европейском рынке природного газа из-за сокращения поставок по "Северному потоку" в условиях отсутствия реальных перспектив компенсации "выпавших" объемов за счет альтернативных трубопроводов еще более осложнило решение стоящих перед ЕС задач. Достаточно уже того, что пополнять подземные хранилища газа (ПХГ) в регионе, вполне вероятно, предстоит за счет увеличения закупок на спотовом рынке, по более высоким ценам. Еще один вариант — "реанимирование" угольной генерации, от которой Европа на протяжении многих лет старательно пыталась уйти в соответствии с принципами "зеленой энергетики". Впрочем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сразу же призвала Европу не возвращаться к "грязным" источникам энергии, как только Германия и Австрия объявили о возвращении в эксплуатацию своих угольных ТЭЦ.
"Пока нет инвестиций в новые предприятия по производству сжиженного газа и регазификационные терминалы, пока нет понимания, где возьмется газ, на европейском рынке будет наблюдаться его дефицит", — говорит генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Кроме того, если раньше европейцы говорили, что инвестиции в новые углеводородные проекты — это чуть ли не преступление, не ясно, с какой стати инвесторы сейчас начнут вкладывать средства в новые проекты, удивляется эксперт. При этом цены растут, отмечает он.
"Цена в диапазоне 25-30 долларов за миллион БТЕ стала нормой, — говорит Симонов. — Но это чистое безумие для европейцев".
НЕСТИ БРЕМЯ
ЕС предстоит взять на себя все бремя собственной политики, указывает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В Европе и так огромная дороговизна товаров и услуг, а также высокие налоги, напоминает он. И своими действиями ЕС усугубляет ситуацию.
"Получается, что все дорожает еще сильнее, — рассуждает эксперт. — И главное — растет стоимость продукции, которая в результате становится неконкурентной на мировом рынке". Поскольку в результате этой политики выясняется, что европейские экономики просто не вписываются в новые реалии мировой торговли, глобальных экономических отношений, то можно говорить про раннюю стадию экономического кризиса, полагает Колташов.
НЕУДАЧНАЯ РЕЦЕПТУРА
Более того, в Европе, вполне возможно, уже назревает социально-политический взрыв, допускает он. Эксперт приводит в пример ситуацию во Франции, где, по его выражению, "провалилась рецептура" действующего президента Эммануэля Макрона из-за крайне неудачной внешней политики, что усугубляется еще более неудачной внешней.
"Такая же проблема у Шольца, который полностью обесценил приход к власти в Германии социал-демократов, — рассуждает эксперт. — И так — по всей Европе, потому что прежние партии региона, ориентированные на Брюссель, Вашингтон и Лондон, показали себя как партии усугубления проблем".
"Но тут возникает другой вопрос: а какие политические силы придут им на смену? Имеются ли другие движения, готовые их заместить? Может, это будут какие-либо левые или даже социал-консервативные партии?" — задается вопросами Колташов.
ДРУГИЕ ЦЕНТРЫ
И наоборот, далеко за пределами Европы, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), усиливаются позиции новых центров экономического развития, в первую очередь — Индии и Китая, напоминает Колташов. Эти страны получают, например, российскую нефть с дисконтом. Они будут получать все больше природного газа из России. "Не говоря уже о таких ресурсах, как зерно и продовольствие", — уточняет эксперт. И для них нет "моральной проблемы" платить за все это рублями, говорит он.
https://1prime.ru/exclusive/20220622/837258367.html