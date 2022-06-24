МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В России в июне на 10% увеличили минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Поэтому с 1 июля компании, которые устанавливали ставки для своих сотрудников в строгом соответствии с этим параметром, будут обязаны пересмотреть свои бюджеты и привести показатели в соответствие с законом. Как объяснил агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев, это означает, что те россияне, кто получает заработную плату в размере МРОТ, получат повышение. В России повышаются пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

С 1 июня размер МРОТ составляет 15 279 рублей. "Компании обязаны соблюдать законодательство, надзорные органы за этим очень пристально следят, – рассказывает собеседник агентства. – Поэтому компании будут повышать зарплату таким сотрудникам до новой величины МРОТ".

Гражданам, работающим в районах с особыми климатическими условиями, стоит помнить, что районные, "северные" коэффициенты и надбавка за стаж не входят в МРОТ. Они начисляются сверх этого показателя, уточняет эксперт. Дударев подчеркивает, что вся заработная плата за полный календарный месяц должна быть не ниже МРОТ, а оклад может быть меньше данного показателя.

"В этом случае работодатель вправе не менять структуру выплаты сотрудникам и оставить ФОТ (форма оплаты труда – прим. ред.) без изменений, – поясняет специалист. – Компаний же, у которых и до этого зарплата была на порядок выше МРОТ, глобально данные изменения не коснутся". В случае, когда оклад равен МРОТ, может быть несколько вариантов изменения зарплаты.

"Если оклад привязан к МРОТ, а надбавка остается неизменной, то совокупный доход увеличится на разницу увеличения МРОТ, – поясняет он. – Если же размер надбавки работодатель может регулировать в одностороннем порядке, то надбавка может быть уменьшена пропорционально повышению МРОТ, и общая сумма ФОТ компании не изменится". Если надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада, тогда увеличатся и оклад, и надбавка, подводит итог эксперт.