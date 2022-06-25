Москва, 25 июня – ПРАЙМ. Россияне, достигшие 80-летнего возраста, имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, рассказали агентству "Прайм" в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области. СМИ: пенсии неработающих пенсионеров к 2025 году вырастут почти на треть

"На сегодняшний день фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля – именно на такую сумму будет увеличен размер страховой пенсии по старости", – отметили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Этот перерасчет происходит в автоматическом режиме: выплата поступает на счет пенсионера со следующего месяца после достижения 80 лет, с доплатой с даты рождения. В фонде отметили, что на такое увеличение выплаты могут претендовать не все. Для пенсионеров, которые являются инвалидами первой группы, повышение по достижении 80 лет не устанавливается, так как оно произведено раньше, и фиксированная выплата им повышена в два раза при установлении пенсии по инвалидности. Получателям социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца также не положено увеличение фиксированной выплаты. Помимо пенсии, нуждающиеся в постоянном уходе пожилые люди имеют право на оформление компенсации по уходу за собой.

"Ухаживать за 80-летним пенсионером может любой неработающий трудоспособный человек, независимо от наличия с ним родственных отношений. Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на компенсационную выплату не имеют, поскольку уже являются получателями социального обеспечения в виде пенсии или пособия по безработице, установленных им в целях компенсации утраченного заработка или иного дохода", – напоминают в ПФР. Отметим: факт совместного проживания нетрудоспособного гражданина и лица, осуществляющего уход, не имеет значения. Выплата устанавливается в заявительном порядке. Оформить заявление возможно тремя способами: на сайте ПФР https://pfr.gov.ru, на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ и в клиентской службе ПФР.