МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Помимо ежегодного отпуска, некоторым категориям граждан положен дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 116 ТК РФ). Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская. Эксперты узнали, какие города россияне чаще выбирают для работы

Такие отпуска предоставляются занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Также на него могут рассчитывать лица, имеющие особый характер работы, работники с ненормированным рабочим днем, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также в других случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами.

"Отдельным категориям работников, труд которых связан с особым характером работы, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Хотя сам трудовой кодекс понятие особого характера работы не раскрывает", — поясняет юрист.

На дополнительные отпуска могут рассчитывать и прочие категории граждан на основании других законодательных актов: работники представительств России за рубежом, в странах с особыми условиями, а также доноры, спортсмены и тренеры, судьи, муниципальные служащие, сотрудники Следственного комитета, спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб и др.

"Условно такие дополнительные отпуска делятся на две категории: отпуск, который работодатель обязан предоставить в силу законодательства, и отпуск, который работодатель может предоставить исходя из производственных и финансовых возможностей", — говорит специалист.

Как правило, ежегодный оплачиваемый отпуск, включающий в себя основной и дополнительный, может предоставляться целиком и по частям. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Согласно ст. 120 ТК РФ, продолжительность основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников "исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается". При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

"Cотруднику могут компенсировать денежной компенсацией дополнительный отпуск, превышающий 28 календарных дней. Исключение — беременные, несовершеннолетние, работники вредных и опасных производств", — отмечает Краснянская.