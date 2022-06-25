МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Активность в сфере аренды жилой недвижимости зависит от сезонного фактора. В массовом сегменте традиционно с конца мая по середину августа рынок "спокоен": это период отпусков, деловая активность затихает. В первой половине лета арендаторы имеют возможность выбирать из множества вариантов и либо улучшить жилищные условия в рамках прежнего бюджета, либо найти более выгодный вариант — до наступления "высокого" осеннего сезона, когда повышаются спрос и арендные ставки. Об этом агентству "Прайм" рассказывает заместитель директора Управления аренды квартир Инком-Недвижимость Оксана Полякова. Россиянам рассказали, можно ли взять два отпуска сразу

Летом, по ее словам, срок экспозиции квартир увеличивается до двух-трех недель против четырех-пяти дней осенью.

"Со второй половины августа в Москве начинает расти спрос на аренду жилья — прибывают иногородние студенты, приезжают на заработки жители российских регионов и стран ближнего зарубежья, после летнего затишья начинается деловой сезон. — отмечает эксперт. — Как правило, он длится до конца октября, но бывают исключения. Например, в прошлом году очень высокий спрос сохранялся вплоть до Нового года".

Следующий "мертвый сезон" наступает в январе-феврале: после новогодних праздников и в последнем зимнем месяце спрос невысокий.

"Но все-таки лето — самое подходящее время для подбора вариантов длительной аренды. Можно без спешки выбирать нужный, размеренно принимать решение о найме", — говорит Полякова.

Этим летом предложение в пять раз превышает спрос, и есть возможность "не только найти отличный объект, но и получить скидку — дисконт сегодня в среднем составляет 5-10%". В июне текущего года спрос на аренду жилья на 15% ниже, чем год назад, и на 35-40% ниже, чем среднестатистический июньский до пандемии Covid-19. В июне и июле ситуация, по оценкам специалиста, сохранится. "А в августе средняя цена предложения, то есть указанная в объявлении, вероятно, увеличится на 3-5%, стоимость сделки в отдельных случаях может вырасти на 5-10%", — подводит итог эксперт.