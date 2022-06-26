МОСКВА, 26 июня – ПРАЙМ. Тарифы в сфере ЖКХ пересчитываются раз в год, с 1 июля, а максимальные индексы удорожания коммунальных услуг определяются для каждого региона отдельно. Так, в 2022 году, согласно распоряжению Правительства РФ от 30 октября 2021 года "Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022 год", платежи вырастут в среднем на 3,5–5%. Об этом рассказал "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Юрист рассказал, кому положена субсидия за ЖКХ

В российской столице и Дагестане тарифы повысятся на 6%, а в Челябинской и Ульяновской областях, например, почти в два раза меньше – 3,4%, рассказывает специалист. Рекордсменами роста станут Крым, Севастополь, Чечня, Татарстан и Санкт-Петербург: там рост составит более 6%, добавляет он. Как отмечает Соловьев, для исполнения закона каждому региону важно неукоснительно следовать установленной правительством средней величине индекса.

"При этом в отдельно взятом населенном пункте допускается рост тарифов сверх установленного норматива, – говорит он. – Это означает только одно: в других населенных пунктах региона он должен быть меньше среднего значения, чтобы была соблюдена пропорциональность". Также, по его словам, важно понимать, что у региональной власти в качестве ориентира есть верхняя планка, утвержденная правительством, а вот "воспользоваться этим максимальным значением или нет – зависит от конкретной экономической ситуации в регионе". При этом граждане, у которых более 22% процентов получаемого дохода уходит на оплату ЖКХ, имеют право на субсидию (ее размер зависит от состава семьи, регионального стандарта ЖКХ, совокупного дохода и др.).

Постепенно будет расти и количество "льготников по оплате коммунальных услуг", так как планируется постепенное снижение максимальной доли расходов на оплату услуг ЖКХ: сейчас она составляет 22% от доходов, в 2023 году – должна достичь 18%, а в 2025 году – 15%, – отмечает эксперт. Жилищный кодекс России устанавливает, что государство обязано ограничивать рост размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги через утверждение максимальных индексов изменения. Ежегодно это делает правительство РФ, устанавливая допустимые пределы роста квартплаты, куда традиционно входят платежи за газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение и вывоз мусора, напоминает юрист.