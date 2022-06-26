МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ, Елена Гуринович. В июле появятся новые льготы и индексации, которые затронут большое количество россиян. В частности, нововведения ожидают трудоустроенных граждан, семьи с детьми и малообеспеченных россиян. В стране заработает "витрина нарушителей" ПДД и вырастут цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Подробнее — в материале агентства "Прайм".
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ПО ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ
С 1 июля часть российских семей с детьми смогут подать заявление на пособие для малоимущих. Речь идет о тех гражданах, кто раньше не проходил по доходам при назначении пособий от трёх до семи лет, от восьми до семнадцати лет в случае, если их заработок превышал установленный минимум. В июле эти семьи смогут вновь написать заявление в июле 2022 года. Это связано с тем, что во многих регионах был увеличен прожиточный минимум, на который описаются соцслужбы при назначении пособий. Например, в Москве прожиточный минимум на душу населения в июне этого года был поднят с 18 714 рублей до 20 585 рублей, а прожиточный минимум на ребёнка (обе выплаты исчисляются исходя именно из размера детского прожиточного минимума) с 16 174 до 17 791 рубля. В Московской области на душу населения — с 14 748 рублей до 16 223, на ребёнка — с 14 306 до 15 537. В Ленинградской области на душу населения — с 12 781 до 14 059, на детей — с 12 398 до 13 638 рублей.
НОВЫЕ ПОСОБИЯ БЕРЕМЕННЫМ
С 1 июля в России малоимущие беременные женщины при постановке на учет на сроке до 12 недель смогут написать заявление на выплату пособия. Речь идет о будущих мамах, среднедушевой доход семьи которых меньше прожиточного минимума. Размер пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.
ОТПУСК ПО УХОДУ ЖЕНЩИН-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Еще одно пособие увеличится по распоряжению президента России Владимира Путина: он поручил до 1 августа увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам на службе.
"Увеличение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам-военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и сотрудникам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск нацгвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов до размера ежемесячного пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством у застрахованных граждан в системе обязательного социального страхования", — говорится в на сайте Кремля.
Это означает, что в июле женщины этих категорий будут получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет в два раза больше —
с 15355,62 до 31282,82 рублей.
ЗАРАБОТАЕТ ВИТРИНА ДАННЫХ О ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЯХ ПДД
Также уже с 1 июля в России заработает онлайн-база данных о злостных нарушителях ПДД "Витрина данных ГИБДД".
"Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС ГИБДД-М подсистемы "Оперативная выборка данных", "Надзор ГИБДД" и "Витрина данных ГИБДД", — говорится в документе.
"Витрина данных ГИБДД" даст возможность компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав.
ЗАРПЛАТЫ, ПРИВЯЗАННЫЕ К МРОТ
С 1 июля в России сотрудникам, чья зарплата основывается на минимальном размере оплаты труда, получат повышение дохода.
МРОТ был повышен С 1 июня, до 15 279 рублей. Работодатели обязаны соблюдать законодательство, поэтому будут повышать зарплату сотрудникам до новой величины МРОТ". Гражданам, работающим в районах с особыми климатическими условиями, стоит помнить, что районные, "северные" коэффициенты и надбавка за стаж не входят в МРОТ. Они начисляются сверх этого показателя. Отметим, что вся заработная плата за полный календарный месяц должна быть не ниже МРОТ. А вот оклад может быть меньше данного показателя.
ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА ЖКХ
Если увеличение доходов россиян радует всегда, то с оплатой за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) сюрприз будет неприятный: с 1 июля расценки вырастут.
Плата за ЖКУ вырастет в среднем по стране на 3,2-6,5% в зависимости от региона. Регулирует тарифы правительство. Меньше всего услуги подорожают в республике Марий Эл — на 3,2%., в Удмуртии на 3,4%, Республике Алтай — 3,4%, Камчатском крае — 3,8%.
Наибольший рост тарифов ожидается в Чечне — на 6,5%, в Татарстане — на 6,2%, в Крыму — на 6,2%, в Дагестане — на 6%.
Напомним, что это ежегодное повышение тарифов: в России ЖКУ индексируют раз в год и его рост не может быть выше уровня инфляции.
ОФОРМЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ СТАНЕТ ПРОЩЕ
С июля в России устанавливается новый порядок признания инвалидности, сделать это станет проще. В частности, медико-социальная экспертиза (МСЭ) можно будет проводить специальным бюро несколькими способами на выбор гражданина: без личного присутствия, с личным присутствием или с выездом по месту нахождения. Через год — с 1 июля 2023 года — пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в дистанционном формате. А через два года — с 1 июля 2024 года — заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников МСЭ к персональным данным гражданина. Они будут работать с обезличенными документами.
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