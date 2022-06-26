МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ, Елена Гуринович. В июле появятся новые льготы и индексации, которые затронут большое количество россиян. В частности, нововведения ожидают трудоустроенных граждан, семьи с детьми и малообеспеченных россиян. В стране заработает "витрина нарушителей" ПДД и вырастут цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Подробнее — в материале агентства "Прайм". Россиянам рассказали, кому положена вторая пенсия

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ПО ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ

С 1 июля часть российских семей с детьми смогут подать заявление на пособие для малоимущих. Речь идет о тех гражданах, кто раньше не проходил по доходам при назначении пособий от трёх до семи лет, от восьми до семнадцати лет в случае, если их заработок превышал установленный минимум. В июле эти семьи смогут вновь написать заявление в июле 2022 года. Это связано с тем, что во многих регионах был увеличен прожиточный минимум, на который описаются соцслужбы при назначении пособий. Например, в Москве прожиточный минимум на душу населения в июне этого года был поднят с 18 714 рублей до 20 585 рублей, а прожиточный минимум на ребёнка (обе выплаты исчисляются исходя именно из размера детского прожиточного минимума) с 16 174 до 17 791 рубля. В Московской области на душу населения — с 14 748 рублей до 16 223, на ребёнка — с 14 306 до 15 537. В Ленинградской области на душу населения — с 12 781 до 14 059, на детей — с 12 398 до 13 638 рублей.

НОВЫЕ ПОСОБИЯ БЕРЕМЕННЫМ

С 1 июля в России малоимущие беременные женщины при постановке на учет на сроке до 12 недель смогут написать заявление на выплату пособия. Речь идет о будущих мамах, среднедушевой доход семьи которых меньше прожиточного минимума. Размер пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

ОТПУСК ПО УХОДУ ЖЕНЩИН-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Еще одно пособие увеличится по распоряжению президента России Владимира Путина: он поручил до 1 августа увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам на службе. Некоторые россияне смогут получить повышенное пособие по безработице

"Увеличение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам-военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и сотрудникам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск нацгвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов до размера ежемесячного пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством у застрахованных граждан в системе обязательного социального страхования", — говорится в на сайте Кремля.

Это означает, что в июле женщины этих категорий будут получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет в два раза больше —

с 15355,62 до 31282,82 рублей.

ЗАРАБОТАЕТ ВИТРИНА ДАННЫХ О ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЯХ ПДД

Также уже с 1 июля в России заработает онлайн-база данных о злостных нарушителях ПДД "Витрина данных ГИБДД". Страховщик назвал самые аварийные марки машин в России в первом квартале

"Ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС ГИБДД-М подсистемы "Оперативная выборка данных", "Надзор ГИБДД" и "Витрина данных ГИБДД", — говорится в документе.

"Витрина данных ГИБДД" даст возможность компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав.

ЗАРПЛАТЫ, ПРИВЯЗАННЫЕ К МРОТ

С 1 июля в России сотрудникам, чья зарплата основывается на минимальном размере оплаты труда, получат повышение дохода.

МРОТ был повышен С 1 июня, до 15 279 рублей. Работодатели обязаны соблюдать законодательство, поэтому будут повышать зарплату сотрудникам до новой величины МРОТ". Гражданам, работающим в районах с особыми климатическими условиями, стоит помнить, что районные, "северные" коэффициенты и надбавка за стаж не входят в МРОТ. Они начисляются сверх этого показателя. Отметим, что вся заработная плата за полный календарный месяц должна быть не ниже МРОТ. А вот оклад может быть меньше данного показателя.



ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА ЖКХ

Если увеличение доходов россиян радует всегда, то с оплатой за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) сюрприз будет неприятный: с 1 июля расценки вырастут. Россиянам рассказали, кому повысят зарплаты с 1 июля

Плата за ЖКУ вырастет в среднем по стране на 3,2-6,5% в зависимости от региона. Регулирует тарифы правительство. Меньше всего услуги подорожают в республике Марий Эл — на 3,2%., в Удмуртии на 3,4%, Республике Алтай — 3,4%, Камчатском крае — 3,8%.

Наибольший рост тарифов ожидается в Чечне — на 6,5%, в Татарстане — на 6,2%, в Крыму — на 6,2%, в Дагестане — на 6%.

Напомним, что это ежегодное повышение тарифов: в России ЖКУ индексируют раз в год и его рост не может быть выше уровня инфляции.



ОФОРМЛЕНИЕ ИНВАЛИДНОСТИ СТАНЕТ ПРОЩЕ

С июля в России устанавливается новый порядок признания инвалидности, сделать это станет проще. В частности, медико-социальная экспертиза (МСЭ) можно будет проводить специальным бюро несколькими способами на выбор гражданина: без личного присутствия, с личным присутствием или с выездом по месту нахождения. Через год — с 1 июля 2023 года — пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в дистанционном формате. А через два года — с 1 июля 2024 года — заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников МСЭ к персональным данным гражданина. Они будут работать с обезличенными документами.