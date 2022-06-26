МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Борщевик Сосновского — крупное растение с зонтичным строением и толстым стеблем. Опасность представляет сок этого растения, содержащий светочувствительные вещества из группы фуранокумаринов. Под действием ультрафиолетового излучения они переходят в активную форму, способную вызывать повреждения кожи, — от дерматитов до ожогов. При контакте с соком борщевика надо незамедлительно обратиться за специализированной медицинской помощью, рассказывает агентству "Прайм" врач-хирург, комбустиолог, заведующий оперблоком клинической больницы "Медси в Отрадном" Сергей Ухин. Россиянам рассказали, в каком месяце выгоднее всего снимать жилье

"Даже через одежду ядовитые компоненты способны поразить кожный покров. Опасность представляют все части борщевика: стебли, листья и даже плоды", — подчеркивает врач.

Симптомы ожога борщевиком проявляются по нарастающей:

• небольшой зуд на коже (часто на него даже не обращают внимание);

• сильное покраснение или темное пятно (появляется через некоторое время, срок зависит от интенсивности солнечного излучения);

• волдыри, наполненные жидкостью (проявляются обычно через сутки и очень похожи на ожоги, постепенно сливаются в один большой волдырь и примерно на пятый день лопаются, на их месте появляется болезненная рана).

При контакте с соком борщевика надо незамедлительно обратиться за специализированной медицинской помощью, утверждает Ухин. Так, при контакте с глазами борщевик способен вызвать слепоту, указывает он. Эфирные масла из сока борщевика, по словам эксперта, могут также вызвать сильное раздражение слизистых носа и рта.

При попадании сока растения на кожу ее нужно тщательно промыть водой с мылом и полностью исключить воздействие солнечных лучей и другого ультрафиолетового излучения не менее чем на трое суток любыми способами (прикрыть одеждой, наложить чистую сухую марлевую повязку). В первые две недели следует максимально оберегать пораженные участки кожи от воздействия солнечного света — это снизит тяжесть поражения тканей и поможет предотвратить появление волдырей. Обойдется шелушением кожи, уточняет доктор. Важно также исключить применение жирных кремов и мазей. Их использование способствует глубокому поражению кожи. Юрист рассказал, кому положена субсидия за ЖКХ

"Если контакт с борщевиком остался незамеченным, что часто случается с детьми, и уже появилось пятно или волдыри, необходимо промыть пораженный участок раствором хлоргексидина или фурацилина", — рассказывает специалист. Затем следует наложить (не слишком туго) сухую марлевую повязку, уточняет он. "Волдыри ни в коем случае не вскрывать, это лишь замедлит заживление и обнажит болезненное дно ожога", — указывает врач.