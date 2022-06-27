МОСКВА, 27 июня – ПРАЙМ. Тяга к получению благ цивилизации бесплатно, к сожалению, характерна для многих людей. Зачастую несознательные граждане пытаются сэкономить на оплате услуг связи и подключаются к беспроводной сети соседей по подъезду, рассказывает агентству "Прайм" заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко. Специалист предупредил, когда лучше выключить домашний роутер

По его словам, каждому владельцу роутера стоит обезопасить себя: в первую очередь, установить надежный пароль. "Не используйте имена домочадцев или питомцев: ведь ваши соседи наверняка их знают, – советует специалист.– Придумайте сложную комбинацию с буквами разных регистров и цифр. При установке нового роутера обязательно смените заводской пароль на личный".

Также не забывайте регулярно обновлять программное обеспечение роутера: производители стараются постоянно повышать уровень защиты своих устройств.

"Целесообразно и отключиться от устаревших протоколов маршрутизатора, например – от WEP. Через них злоумышленники с большей вероятностью смогут подключиться к вашей сети", – говорит Назаренко.

Еще один способ – такая настройка антенны роутера, которая позволит подключать к нему устройства, находящиеся только в периметре вашей квартиры. "Правда, она требует специальных технических знаний, лучше обратиться к опытному специалисту", – советует эксперт. Где безопасно установить Wi-Fi роутер в городской квартире

Если даже при соблюдении этих мер вы подозреваете, что вашей сетью пользуется посторонний, есть несколько простых способов проверить свои догадки, продолжает эксперт. "Для начала отключите от роутера все домашние гаджеты. Если индикатор на нем продолжает мигать, значит, устройство по-прежнему "прогоняет" Wi-Fi", – предупреждает он.

Также у роутеров существуют личные кабинеты, указывает специалист. Кроме того, по словам эксперта, существует достаточно большое количество мобильных приложений – детекторов Wi-Fi-воров. Они определяют количество устройств, подключенных к сети, их IP-адрес в локальной сети, иногда даже модель, бренд-производитель или операционную систему. "В целом, смена пароля вашего роутера на более надежный и регулярное его обновление, достаточно раза в год, является самой простой и эффективной методикой защиты, при этом не требующей специальных технических знаний, которые понадобятся при других вариантах", – резюмирует специалист.