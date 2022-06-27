МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. По сути для заката эпохи нефти может быть три причины. Первая — это давно ожидаемое исчерпание всех имеющихся месторождений в мире. Разговоры об этом ведутся с момента начала разработки первых нефтяных месторождений в Пенсильвании в 1859 году. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Cавостицкий. Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть на следующей неделе

"До сих пор нет ясности, как образуется нефть, — отметил он. — Многие ученые-геологи полагают, что нефть продолжает возникать в мантии Земли, и месторождения могут со временем восстанавливаться. То есть нефть является возобновляемым ресурсом, и тогда ожидания исчерпания ее запасов приобретают сугубо эсхатологический характер".

Вторая возможная причина заката нефтяной эры — отказ развитых стран от использования нефти (и углеводородов в целом) в качестве топлива по экологическим (или политическим) мотивам.

Третья возможная причина — это очередная научно-технологическая революция, которая должна привести к появлению более дешевого, чистого и надежного источника энергии. По мнению Cавостицкого, такое возможно теоретически. Однако в настоящий момент известные исследования и разработки "пока не дали радикально более эффективного результата по сравнению с двигателем внутреннего сгорания как по стоимости, так и энергетической эффективности".

Экономист подчеркнул, что ни один из факторов заметного снижения потребления нефти в настоящий момент не действует в полную силу. Напротив, цены на этот энергоноситель будут понемногу расти на спросе, генерируемом нефтехимической отраслью. "То есть для России это означает только одно — нефть еще долго будет оставаться элементом национального богатства и стабильным источником экспортной выручки. Как минимум, несколько десятилетий", — утверждает он. В Германии оценили идею установки "предельных цен" на российскую нефть

По мнению эксперта, происходящее сейчас на рынке нефти носит характер "структурного перелома". Обычно в кризисные периоды котировки цен на нефть находились в противофазе с долларом США. Доллар как валюта-убежище укреплялся во времена кризисов, а потребление нефти снижалось. Однако в этот раз мы видим, что на фоне роста индекса доллара нефть дорожает, указал Cавостицкий.

"Нетипичное поведение пары нефть-доллар может быть свидетельством структурного дефицита нефти в мире, возникшего из-за огромной инвестиционной паузы в мировой энергетике, — сказал эксперт. — Получается, что спрос на нефть не может быть полностью удовлетворен при текущих ценах как минимум в ближайшие несколько лет". Скорее всего, в ближайшее время мировую экономику ждут еще более острый дефицит и еще более высокие цены, делает вывод он.