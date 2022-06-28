МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Инфляция нацвалют и заморозка валютных резервов России в западных банках подтолкнули власти ряда развивающихся стран к мысли о ценности золота, как резерва. Некоторые страны увлекаются этим сильнее остальных, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Эксперт рассказал о "бессмертии" нефти

Лидером по закупке золота в первом квартале стал Египет (+54% в феврале), за ним следует Турция — плюс 37 тонн, далее — Индия и Ирландия. Последняя — единственная из развитых стран, которая увеличила золотой запас на 88% с августа прошлого года. Недавно о закупках золота заявил Эквадор. Его власти подчеркнули, что золото — хороший "актив-убежище, стоимость которого растет в периоды неопределенности на финансовых рынках и геополитических рисков".

Тогда же и управляющий Центральным банком Ганы Эрнест Аддисон объявил, что банк купил в общей сложности 600 кг с момента запуска программы в июне 2021 года с целью увеличения своих золотых запасов примерно с 9 тонн до более чем 17 тонн к 2026 году. Хотя масштабы покупок остаются скромными, это является частью недавней тенденции различных центральных банков покупать золото, добытое внутри страны, с использованием местных валют.

"Но самую крупную закупку сделал российский Центробанк, приостановивший до того закупки золота в 2020 году", — уточнил Перепелица.

Крупнейшими продавцами золота выступили, по словам эксперта, Казахстан (минус 34 тонны), Узбекистан (минус 25 тонн) и Польша (продала чуть более 2 тонн золота).

"На период перестройки мировой финансовой системы, попыток ухода от доллара, тенденция увеличения золотых запасов стран только усилится", — заключил эксперт.