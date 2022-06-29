МОСКВА, 29 июня — ПРАЙМ. По трудовому законодательству, обеспечение нормальных условий труда — прямая обязанность работодателя. В жаркую погоду нормальный температурный режим в рабочих помещениях может обеспечиваться кондиционированием и проветриванием. При этом Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на 1 час, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, на 2 часа — если температура составляет 29 градусов, на 4 часа — при температуре 30,5 градусов и выше. Это касается абсолютно всех категорий работников, рассказал "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Стало известно, кого могут заставить работать в выходные

Кроме того, сильная жара может стать причиной плохого самочувствия у людей старшего возраста, а также тех, кто страдает хроническими тяжелыми заболеваниями, сердечными недугами, гипертонией или находится в состоянии беременности.

"В этом случае ответственность за состояние здоровья указанных категорий сотрудников полностью лежит на работодателе, — подчеркивает он. — И в случае недомогания, вызванного жаркой погодой или высокой температурой в рабочем помещении, работодатель должен позаботиться о состоянии здоровья своих сотрудников, обеспечив надлежащие условия труда и отдыха". Это может быть реализовано не только в виде сокращения продолжительности рабочего времени, но и предоставления отгула, а также временного перевода сотрудника на удаленный режим работы.

Кроме того, согласно нормативам Роспотребнадзора, при работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше продолжительность непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях при температуре не выше 25 градусов. Суммарно за смену на жаре сотрудники могут работать не более 4-5 часов, если используют спецодежду, и не более 1,5-2 часов без нее. Как отмечает Соловьев, все указанные нормативы "должны содержаться во внутренних локальных правовых актах любой организации, а все сотрудники должны быть ознакомлены с ними под роспись". В ПФР рассказали, когда индексируют пенсию уволившемуся пенсионеру

По словам эксперта, ряд санитарных правил устанавливает предельные значения температур, допустимых в помещениях. Так, согласно ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", допустимая температура в жилых комнатах в теплый период — 20-28 градусов.

Кроме ГОСТа, температура в жилых помещениях регулируется также и еще одним нормативом, закрепленным в СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". В данных правилах также установлено, что оптимальная температура в жилом помещении должна составлять 22-25 градусов, допустимая — 20-28 градусов по Цельсию.

"Температурные значения, превышающие допустимые 28 градусов для жилых помещений, могут привести к ухудшению здоровья человека", — указал юрист.

"Это же относится и к помещениям, в которых люди находятся длительное время — работают, лечатся, получают знания и так далее", — добавил он.