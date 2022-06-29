МОСКВА, 29июня — ПРАЙМ. С 1 июня в России были увеличены МРОТ и прожиточный минимум. В связи с этим те семьи, чей средний подушевой доход по более ранним нормативам не попадал в категорию малообеспеченных, в июле могут вновь подать заявление на назначение пособий на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина. Россиянам рассказали, кому повысят зарплаты с 1 июля

"Они смогут подать соответствующее заявление в июле", — заверяет специалист.

Но если в мае родители уже подали заявление и получили одобрение на назначение пособия в размере 50% или 75% от уровня детского прожиточного минимума, то после повышения прожиточного минимума они уже не могут претендовать на повышенную выплату 75% или 100%, поскольку их выплаты автоматически проиндексируются на 10%, уточняет Бабкина.

"Если семья подаст заявление в июле, то ее доходы будут сравниваться уже с повышенным прожиточным минимумом, и те, кому в предоставлении пособия было отказано из-за превышения дохода, имеют возможность в этот раз его получить", — поясняет собеседница агентства.

Она также напоминает, что с 1 июля 2022 года вырастут выплаты при заключении социального контракта с малоимущей семьей. Деньги, полученные в рамках данного соглашения, можно потратить на профессиональное переобучение, открытие собственного бизнеса или на ведение личного подсобного хозяйства, уточняет эксперт.